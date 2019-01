Anda Adam va face parte din juriul “Bravo, ai stil!”

Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a treia saptamana a celui mai iubit show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil!”, difuzat de miercuri pana sambata, de la ora 23:00, la Kanal D, celor trei jurți ai emisiunii li se alatura Anda Adam, una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. In cele patru ediții, artista va avea…

- Sezonul cinci al celui mai in voga show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil!”, a inceput in forta, telespectatorii facand deja cunostinta cu cele 10 concurente, aflate in lupta pentru titlul de Cea mai stilata femeie din Romania. Sezonul cinci al celui mai in voga show de fashion din Romania, “Bravo,…

- CASTIGATOR EXATLON 2018: In aceasta seara, de la 19:45, cele doua echipe isi vor disputa unul dintre cele mai ravnite premii din concurs – vila. In tabara Faimosilor, doar o singura fata a mai ramas in competitie, care va avea de infruntat cele patru adversare din Echipa Razboinicilor. Un joc plin…

- Anda Adam a fost invitata la o emiune de televiziune impreuna cu fiica sa, Evelin. Micuța i-a facut pe toți sa zambeasca i mometul in care a spus unde o pupa tatal sau pe mama sa. La emisiunea Teo Show, dela postul de televiziune Kanal D, fiica Andei Aam, Evelin, a facut show. „Dar tati o pupa pe…

- Ziua de Sfantul Andrei este una speciala pentru cantareața Anda Adam. Artista le sarbatorește pe cele mai importante doua ființe din viața ei. E petrecere mare in familia solistei Anda Adam de sarbatoarea Sfantului Andrei . In data de 30 noiembrie s-a nascut fiica artistei, Evelin, dar este și ziua…

- Recordul lui Dinescu: 15.000 euro in 10 luni Invitații lui Ionuț Cristache in Romania 9 au fost platiți de TVR cu sume consistente, scrie duputatul Iulian Bulai pe Facebook. Mai exact: aproape 50.000 de euro platiți invitaților emisiunii in perioada ianuarie-octombrie 2018. Paginademedia.ro a solicitat…

- Covasneanul Catalin Nicolae Lazar, consilier in cadrul Cabinetului secretarului de stat Remus Munteanu, din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, se numara printre cei care vor ajuta la desemnarea orasului care va primi titlul de „Capitala Tineretului din Romania”. Programul „Capitala Tineretului…