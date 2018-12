Stiri pe aceeasi tema

- Invitata la emisiunea „Xtra Night Show”, celebra artista Lidia Buble nu doar ca și-a etalat noul look, ci a și facut o serie de dezvaluiri de-a dreptul incredibile despre relația ei cu Razvan Simion!

- Cand vine vorba de frumusete, orice sacrificiu pare un detaliu. Invitata in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu”, difuzata, astazi, de la ora 15:45, la Antena Stars, Patrizia Paglieri a dezvaluit numarul operatiilor estetice pe care le-a facut.

- Fostul primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a venit sa ii aduca un ultim omagiu marelui fotbalist Cortegiul funerar a ajuns la Universitatea Craiova, unde sute de tineri l-au așteptat cu un mesaj: „De la 8 la infinit”, 8 fiind numarul pe care Ilie Balaci l-a purtat pe tricou. Sicriul cu trupul…

- [caption id="attachment_42655" align="alignleft" width="300"] Fotografie: Il Fotografo[/caption] Tinerii antreprenori, membri ai organizației tinerilor lideri și antreprenori - Junior Chamber International (JCI) din Ungheni, au decis sa discute despre știrile false, despre regulile de conduita pe rețelele…

- Bianca Dragușanu a facut o declarație despre cantareața Anda Adam, fosta iubita a prezentatorului de televiziune Victor Slav. Despre Bianca Dragușanu și Victor Slav s-a spus in nenumarate randuri ca au fost rivale in amor, dat fiind ca ambele au trait povești de iubire cu prezentatorul de televiziune…

- Pusa in fața unei situații ipotetice in care Victor Slav și Anda Adam ar forma din nou un cuplu, Bianca Dragușanu a facut niște declarații acide despre cantareața. Invitata la ”Xtra Night Show”, Bianca Dragușanu a fost pusa in fața unei situații ipotetice in ceea ce privește o posibila relație, casatorie,…

- Mihaela Tatu s-a retras din lumina reflectoarelor , dupa ce ani de zile a prezentat emisiunea „De 3xfemeie”. Dedicata acum unei alte cariere decat cea din televiziune , Mihaela Tatu nu poate sta insa departe de marea sa dragoste. Din aceasta toamna, vedeta va avea o emisiune la un post de televiziune…