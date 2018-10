Stiri pe aceeasi tema

Fratele vestitului Fane Spoitoru a aprins razboiul in lumea interlopa din Capitala. Migdal, renumit pentru tovarașia stransa pe care o are cu celebrul Ștefan Banica Jr., a fost implicat intr-un mega-scandal, intr-un cunoscut club de manele din Capitala. CANCAN.RO, SITE-UL…

La aproximativ doua luni dupa ce s-a desparțit de Liviu Varciu, Anda Calin a luat o decizie de-a dreptul uluitoare, dar și dureroasa. Bruneta care i-a oferit celebrului prezentator TV cel de-al doilea moștenitor vrea sa se tuneze. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA,…

28 aprilie, 2016. Tiberiu Radu nu a suportat ca iubita lui, Loredana Ivan, se va desparți de el, femeia amenințandu-l de ceva vreme ca o va face, și a ajuns la crima. A injunghiat-o. In Joia Mare! A lovit-o, in toate parțile corpului, cu peste 20 de lovituri de cuțit,…

Sentința a fost dura pentru Nuțu Camataru, pe 11 decembrie, anul trecut: cinci ani și jumatate de inchisoare, pentru mai multe delicte. Soția lui, "Brazilianca", este decisa insa sa-l aștepte. Dar nu poate uita ca are și ea o viața, pe care o mai insenineaza, din cand…

ACS Juniorul este școala de fotbal care produce. A demonstrat-o, inca o data daca mai era nevoie, in urma cu doar cateva zile. Cand un fotbalist de mare perspectiva a semnat cu o forța din Serie A. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate,…

- In urma cu vreo 20 de ani, cred, cand primeam toate CV-urile pe hartie, cele cu dimensiuni Letter imi atrageau mereu atentia, pentru ca erau extrem de rare, si adesea tineam minte ale cui erau. S-a intamplat ca intr-o zi sa vorbesc una-alta la o cafea cu asistenta unuia dintre acestia, si sa-mi spuna…

Adela Lepadat va fi inmormantata, la cimitirul din Balesti, in acelasi cavou cu mama si copilasul ei, in varsta de doar sase luni. Adela Lepadat, o polițista din județul Gorj și-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Femeia a folosit pistolul pe care il avea in dotare…