- Alba ca zapada face parte din categoria &"prajiturilor populare&", foarte indragite de gospodine, dar esre un real deliciu pentru masa de Revelion. Prajitura are o reteta simpla, care se regaseste pe bucataras.ro.

- Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani.

- Primariile mai multor orase mari organizeaza Revelion in aer liber, cu concerte si focuri de artificii, mii de oameni fiind asteptati sa petreaca momentul trecerii in noul an in pietele centrale din Craiova, Slatina, Ramnicu Valcea, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Timisoara, ...

- Cum va fi vremea de Revelion 2018. Noaptea dintre ani va fi una mai calda decat ar fi normal, astfel ca vor fi cu 10 grade in plus fața de valorile obișnuite pentru aceasta perioada. Doar prin estul Transilvaniei, temperaturile minime vor fi mai scazute si se vor incarda intre -4 si pana la 3 grade,…

- TVR 1 a programat in ultima zi a anului, incepand de la ora 20.00, finala emisiunii „Vedeta populara", prezentata de Iuliana Tudor, show-ul putand fi urmarit si pe TVR plus. Au reusit sa ajunga in aceasta etapa a concursului doar 6 dintre cei 54 de artisti cu care a inceput in octombrie competitia pentru…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , meteorologul de serviciu in…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta…

- Rochii si costume cu paiete sau din catifea, pentru doamne, si sacouri in culori tari pentru domni. Sunt tendintele pe care designerii mizeaza pentru seara de Revelion. Cei care vor sa straluceasca la miezul noptii scot din buzunare chiar si mii de euro, pentru hainele de petrecere. Sau inchiriaza tinute…

- Oana Lis nu se opreste din a ne uimi! In aceasta noapte, sotia fostului edil al Capitalei a facut publica o fotografie in care apare lenjeria intima pe care o va purta pe sub tinuta de gala la petrecerea data in noaptea dintre ani. Imaginea a fost insotita de un mesaj si a starnit controverse.

- In seara de revelion, TVR a pregatit programe speciale ce vor fi difuzate pe cele trei posturi nationale, printre acestea numarandu-se finala talent show-ului „Vedeta populara“, „HIT Revelion“ si „Petrecere cu lautari“.

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, va dura peste patru ore si va aduce in fata telespectatorilor zeci de vedete, unele dintre ele ascunse in spatele unor masti spectaculoase.

- Restaurantele buzoiene aveau toate locurile ocupate, cu doua saptamani inainte de Revelion. Pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Bucatarii stabilesc ultimele detalii legate de meniul festiv.

- Farmacia Dona 85, din stația de autobuz de la spital, și Farmacia Arena (Dornafarm), amplasata in apropierea Spitalului Județean Suceava, vor fi la dispoziția clienților in noaptea dintre ani, ambele avand program non-stop.De asemenea, alte trei farmacii din municipiul Suceava au program in aceste ...

- Recent, imbracat intr-un pulover cu fermoar, cu un fular de gat si cu o geanta pe umar, Adrian Enache a mers intr-un astfel de loc, sub privirile atente ale paparazzilor, scrie spynews.ro . Pret de cateva ore, artistul si-a bagat fata in „reparatii". La ce tratamente a fost supus cantaretul numai…

- Fiecare moment mai important al anului vine cu tradiții, obiceiuri, dar și... superstiții. Cei superstițioși indeplinesc cerințele momentului pentru ca așa sunt convinși ca planurile de viitor nu vor fi impiedicate de o mișcare greșita.

- Denis Alibec, atacantul favorit al lui Gigi Becali, a petrecut cea mai frumoasa sarbatoare a anului intr-un mod de-a dreptul original. Spynews.ro a aflat cum s-a rasfatat jucatorul pe care „Razboinicul Luminii” spera candva sa obtina zece milioane de euro.

- Nave chineze au fost observate in octombrie furnizand in secret petrol unor nave nord-coreene, ocolind astfel sanctiunile internationale impuse regimului comunist de la Phenian din cauza programelor sale balistice si nucleare.

- Conform traditiei, trecerea intr-un nou an este marcata de un spectacol de muzica si artificii in centrul Ramnicului, sirul de manifestari derulate in Scuarul Mircea cel Batran si grupate sub genericul ”Decembrie Magic” culminand duminica, 31 decembrie, cu spectacolul ”Revelion ...

- Valentin Sanfira este unul dintre cei mai admirati artisti ai folclorului romanesc, iar Sarbatorile pentru el au fost un bun prilej de a petrece alaturi de familie. Indragitul cantaret nu putea sa treaca peste Sarbatoarea Craciunului fara sa ii ofere mamei sale clipe de neuitat.

- Vremea va fi mai calda în urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pâna la 13 grade Celsius în unele zone ale tarii, însa spre sfârsitul anului regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, în timp

- Turistii care aleg de sarbatori statiunile Ranca, Straja sau Parang pot merge la schi si degusta produse traditionale. Altii, impatimiti ai plimbarilor pe apa au ocazia unei croaziere la Clisura Dunarii, daca vremea va permite.Pretul unui sejur porneste de la 400 de lei, dar se dubleaza de Revelion.

- Andra este, probabil, una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi, fanii ei fiind cuceriți de talentul, dar și de aparițiile cat se poate de senzuale pe care le are atat pe scena, cat și in videoclipuri. Cu toate acestea, de fiecare data, acolo, este machiata și aranjata impecabil. Iar paparazzii…

- PROGRAM METROU Craciun: Trenurile Metrorex vor circula in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31 decembrie, precum si 1, 2 ianuarie 2018, la interval de noua minute pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny- Preciziei) si la interval de circa…

- Anda Adam apeleaza la o strategie eficienta, care ii permite sa se rasfețe din punct de vedere culinar de sarbatori, fara sa se strezese in ianuarie din cauza kilogramelor in plus. Cantareața este preocupata de modul in care arata, așa ca e atenta la alimentație și merge constant la sala. Conștienta…

- Daca va doriti un Craciun alb, cu sanius si oameni de zapada, ar trebui sa va faceti o rezervare la munte, pentru ca in rest, Sarbatoarea Nasterii Domnului ne aduce temperaturi de primavara.

- Ieri, 18 decembrie 2017,in jurul orei 06.00, patrula intercomunala formata din politisti ai posturilor de politie Sasciori si Garbova l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din judetul Covasna, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 C, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Mai mult de jumatate dintre locuitorii din mediul urban vor cheltui, cu ocazia sarbatorilor din acest an, sume cuprinse intre 1.000 si 3.000 de lei, iar peste un sfert vor aloca o suma mai mica de 1.000 de lei, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat publicitatii marti. Cercetarea "Cumpărăturile…

- Toata lumea numara zilele pana la sarbatori! Multi sperau ca intre Craciun si Revelion sa se faca „punte” si zilele 27,28, 29 decembrie sa fie si ele libere. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nu a fost elaborata vreo hotarare de guvern in acest sens.

- Relatia dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat pare sa fie una dintre cele mai ciudate din showbiz-ul romanesc, certurile dintre cei doi fiind de notorietate si au tinut mereu primele pagini ale ziarelor. Cu toate acestea, cand vine vorba de fericirea personei iubite, fostul mare tenismen stie cum sa…

- Președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților, Lucian Bode, s-a declarat neplacut surprins, marți, la inceputul ședinței comisiilor reunite de specialitate din Parlament, de faptul ca ministrul Transporturilor, Felix Stroe, nu este prezent la dezbaterea proiectului…

- Cristi Chivu, alaturi de Adelina și de cele doua fiice ale lor, a venit pentru cateva zile, in Romania. Și, pare-se, a inceput deja sa se rasfețe cu bucuriile pe care le poate oferi Capitala.

- Cum face fetița Andreei Banica pizza. Artista a filmat-o pe Sofia in timp ce framanta aluatul și pare ca se pricepe de minune. Cele doua formeaza echipa perfecta la bucatarie. Andreea Banica a postat pe o retea de socializare un video cu fetita sa, care se pare ca framanta aluatul pentru pizza pe care…

- In 2011, un avocat pe nume Frank Abrams a cumparat o fotografie de secol XIX pentru suma de 10 dolari. A presupus ca fotografia care infatisa cinci cowboy era o simpla relicva ramasa din Vestul Salbatic. Lucrurile nu au stat tocmai asa,...

- „Am mers cu colegii de la ministerul Agriculturii in multe piețe din București și mai ales in supermarketuri. Am vazut prețuri care ne-au surprins”, a spus Petre Daea, duminica seara, la Antena 3. Ca sa inteleaga prețurile crescute, ministrul Daea asteapta o explicati de la Consiliul Concurentei. …

- Laura Dinca si Cristian Boureanu sunt un cuplu de invidiat in lumea mondena. Cei doi indragostiti sunt din ce in ce mai fericiti si nu rateaza nicio ocazie de sa isi exprime dragostea unul fata de celalalt.

- Frumoasa actrita, Eva Longoria, in varsta de 42 de ani se afla la a treia casnicie, cu Jose Anton Baston. Vedeta are parte de toata atentia si afectiunea sotului sau, insa de data aceasta au cam exagerat si au dat frau liber gesturilor tandre, chiar in public.

- Unul dintre cei mai indragiti actori din industria teatrului si a filmului romanesc pare sa fie foarte afectat de problemele din ultima vreme. Scandalul de care a avut parte la locul de munca si-a pus amprenta foarte serios pe chipul artistului.

- In urma cu doua zile, un scandal de proportii a cutremurat lumea fotbalului romanesc. O tanara a declarat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca ar fi fost agresata, in timpul partidei dintre FCSB si Hapoel Beer Sheva, de catre sotia unui fotbalist ce evolueaza pentru gruparea ros-albastra. Acum, detalii…

- Sambata, 28 octombrie 2017, in jurul orei 19.49, politistii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale si Europene, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier, pe strada Principala din comuna Balomir, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna…

- Devenit celebru pentru talentul pe care și l-a aratat pe toate scenele mari ale lumii, considerat a fi, cu adevarat, urmașul lui Gheorghe Zamfir pare sa se bucure, cu adevarat, de liniștea pe care i-o ofera, seara, centrul Capitalei.

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a povestit ce s-a intamplat la Bruxelles in momentul in care a intrebat-o pe Laura Codruța Kovesi daca s-a aflat in noaptea alegerilor din 2009, in sufrageria lui Gabriel Oprea.

- Ieri, 9 octombrie 2017, in jurul orei 05.25, politistii din Campeni, in timp ce actionau pe D.N. 75, l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Garda de Sus, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Unul dintre cei mai apreciati cantareti din industria muzicala romaneasca a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre momentele tensionate de care a avut parte in ultima vacanta. Din cauza unor probleme medicale, artistul a ajuns de urgenta la spital.

- A vazut geamurile deschise, astfel ca, hotul a intrat in locuinta din Lugoj si a furat mai multe bijuterii si parfumuri. Ghinionul lui a fost ca a dat nas in nas cu proprietarul. Barbatul a incercat sa-l imobilizeze, insa, hotul a fugit, s-a lovit de o usa metalica, dupa care a sarit pe fereastra.…