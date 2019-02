Anda Adam, parada in costume de baie in vacanta din Mexic Anda Adam si-a rezervat cateva saptamani in luna ianuarie pentru a petrece o mult-asteptata vacanta intr-o destinatie exotica. A ales Mexicul, iar pagina ei de socializare s-a umplut in ultima vreme de fotografii “de la cald”. In multe dintre ele artista apare pozata la piscina purtand costume de baie ale brandului pe care il comercializeaza, Adam & Eve. Chiar si prietene apropiate, cu care se afla in vacanta, poarta aceste costume. Fiica ei, Evelin, in varsta de 3 ani, apare in cateva cadre memorabile, dovedind cat de simpatica si dezinvolta…