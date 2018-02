Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a ajuns in Romania, ea fiind eliminata de la cea mai tare emisiune–concurs, Exatlon, scrie wowbiz.ro. Proaspat sosita pe aeroport, dupa ce si-a imbratisat si si-a sarutat familia, sotul, Sorin Andrei, si fetita, Evelin, Anda Adam ne-a acordat un interviu in care ne-a dezvaluit ca…

- Prietenii pe viata se leaga la “Exatlon” intre concurenti. Trec impreuna prin situatii dificile, se incurajeaza reciproc, rezista in competitie gratie legaturilor care se stabilesc intre ei. Un astfel de exemplu este si prietenia stransa dintre Anda Adam si Diana Belbita. Imaginile cu cea din urma plangand…

- Cat de mult a slabit Vladimir Draghia dupa 4 saptamani la Exatlon, emisiune ce se filmeaza in Republica Dominicana. Schimbarea este vizibila, iar in cadrul unei ediții, acesta a recunoscut ca a dat jos cateva kilograme. Vladimir Draghia este e vizibil tras la fata, comparativ cu felul in care arata…

- Urmeaza o noua eliminare la "Exatlon", scrie wowbiz.ro. "N-as face niciun transfer. Noi practic de o luna de zile am inceput sa avem relatii destul de bune si am actionat ca o echipa.", a marturisit Giani Kirita. Citeste si EXATLON, SCANDAL. Claudia "Cream" si Anca s-au jignit ingrozitor.…

- Dupa o lupta crancena, in care cei din echipa Razboinicii au castigat imunitate, a venit momentul eliminarilor. Anda Adam, Andrei Stoica si Ion Oncescu sunt nominalizati sa se intoarca acasa, dupa doua saptamani de „Exatlon”.

- Sora Claudiei Cream vorbește despre relația artistei cu Catalin Cazacu, dupa ce au aparut zvonuri cum ca intre cei doi s-ar infiripa o idila, in cadrul show-ului Exatlon, de la Kanal D. Paula, sora Claudiei e convinsa ca sora ei nu stie ca acesta e cuplat cu altcineva. In ultima perioada, Catalin și…

- Mariana, de la echipa Razboinicilor, le-a explicat colegilor ei cum se poate manca o soparla. E a facut demonstratia cap-coada! Soparla era prinsa intre doua farfurii. Colegii au primit-o unii amuzati, altii cu un mare semn al mirarii pe fata.A

- Ghinion teribil pentru Anda Adam! Artista s-a accidentat la piciorul stang in timpul emisiunii Exatlon si a ajuns sa mearga in carje. Ea s-a mai accidentat grav la acelasi picior in urma cu cativa ani, in timpul emisiunii „Dansez pentru tine”. Anda Adam a fost supusa unor investigatii medicale in Republica…

- Anda Adam este plecata de mai bine de doua saptamani in Republica Dominicana, acolo un filmeaza pentru show-ul “Exatlon”, alaturi de alte noua vedete. Recent, artista a suferit o mica accidentare, dar care a scos la suprafata probleme mai grave. A

- In episodul de duminica seara, Andrei Stoica marturisea ca s-a accidentat, insa nu a fost ceva foarte grav si s-a recuperate destul de repede. In tot acest timp, Anda nu a mai tinut cont ca este filmata si il sorbea din priviri pe coechipierul sau. "Am fost accidentat exact unde este si Ionut,…

- Maratonista Mariana a izbucnit in plans la "Exatlon" dupa ce a pierdut duelul cu adversara directa. Mariana nu a fost inspirata la proba popicelor, asa ca a fost invinsa de adversara, iar la final a inceput sa planga in hohote.

- Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la Exatlon. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Din pacate, luni seara, echipa „Faimoșii” au fost nevoiți sa lupte impotriva „Razboinicilor” , fara Claudia Pavel…

- Anda Adam nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in lacrimi la "Exatlon", emisiunea la care participa. Deoarece se afla de ceva timp departe de casa, mai exact in Republica Dominicana, vedeta a marturisit ca ii este foarte dor de fiica ei, Evelin.

- „Exatlon“, emisiunea care a debutat duminica seara la Kanal D, a clasat postul in topul audientelor la nivel national. Echipa Faimoșilor, formata din vedete, a sarbatorit prima victorie.

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Inceputul a fost unul emoționant dat fiind faptul ca participanții și-au luat la revedere de la familie și au plecat in cea mai dura provocare a vieții lor. Apoi a urmat duelul. Iata cum s-a desfașurat: Proba 1 - Duelul baieților: Vladimir Draghia (Echipa faimoșilor) vs. Alexandru (Echipa…

- „Faimosii“ si „Razboinicii“, cele doua echipe care se vor lupta in Republica Dominicana, se pregatesc de competitia Exatlon, ce va incepe duminica aceasta la Kanal D. Cei de acasa ii vor putea vota pe concurenti in timpul concursului.

- Anda Adam, una dintre cele zece vedete care participa la “Exatlon”, reality-ul care va debuta duminica, 7 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D, a primit un cadou emoționant de la fiica ei, Evelin, in varsta de 2 anișori.

- Anda Adam, una dintre vedetele care participa la “Exatlon”, si-a recunoscut dependenta care afecteaza zilnic milioane de oameni, chiar cu o zi inainte de a se imbarca in aeronava care a dus-o in indepartata Republica Dominicana, locatia unde se filmeaza show-ul.

- Zece oameni obișnuiți și zece vedete se lupta pentru 100.000 de euro. ”Dear friends, De maine incepe distractia! ???? Plecam spre Republica Dominicana unde ma asteapta experienta vietii mele. Cu minimul de confort, sunt provocata sa-mi testez si depasesc limitele! Nu voi avea acces…

- Renumitul artist Tudor Chirila a facut publica o scrisoare pe care a primit-o in particular de la un judecator. Tudor Chirila, care este antrenor la show-ul „Vocea Romaniei” , este cunoscut pentru faptul ca este extrem de implicat in tot ceea ce se intampla in plan social și politic in Romania. In contextul…

- Fanii din intreaga lume il comemoreaza astazi pe actorul Paul Walker, care a murit in urma cu patru ani. Artistul, in varsta de 40 de ani, si-a pierdut viata in urma unui accident rutier la aproape 50 de kilometri de Hollywood. Colegii sai din „Fast & Furious” l-au comemorat cu imagini si mesaje emotionante,…