Stiri pe aceeasi tema

- Ziarist cu greutate in media sportiva din Romania, Bogdan Socol s-a alaturat de curand echipei http://www.pariuri1x2.ro/. Bogdan Socol s-a nascut pe 10 august 1980 la Brasov. A absolvit Scoala Superioara de Jurnalistica din Bucuresti, in 2003. Lucreaza in presa din anul 2000, cand si-a inceput cariera…

- Cosmin Cernat se afla de cateva luni bune in Republica Dominicana, acolo unde au loc filmarile Exatlon. Deși concurenții sufera la probe, mananca in general orez și fructe și nu au voie sa țina legatura cu cei de-acasa, prezentatorul de la Exatlon este mai „rasfațat”. El se afla acolo impreuna cu soția…

- Exatlon 28 februarie. A fost o seara exploziva la „Exatlon”. Și asta pentru ca nominalizarile pentru eliminarea concurenților Ștefan și Ionuț i-au surprins pe concurenții din echipa „Faimosilor”. Vladimir Draghia i-a cerut explicații Alinei, iar argumentele sale l-au infuriat pe Alex de la „Razboinici”,…

- Catalin Țira a intrat in panica, dupa ce iubita lui, Alexandra Mirea, a acuzat serioase probleme de sanatate. ”Prințesa telefoanelor” a ajuns de urgența la spital, iar fotbalistul i-a fost tot timpul alaturi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa ce si-a…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…

- Inca o confruntare a avut loc, luni seara, intre “Faimoși” și “Razboinici”. Echipa roșie s-a intors mulțumita in tabara, in timp ce echipa albastra trebuie sa iși elimine un membru. In timp ce Alina a fost concurenta care a caștigat imunitatea datorita punctelor stranse in timpul saptamanii, Alex Moraru…

- Fiica fostului sportiv a fost provocata in cadrul unui interviu sa raspunda la intrebari care mai de care mai indiscrete. Printre acestea se numara și pe ce ar cheltui Giani Kirița banii, daca ar obține premiul cel mare de la „Exatlon”. Mama fostului sportiv a subliniat o parte din marturisirea Roxanei…

- Claudia Pavel a fost eliminata recent de la Exatlon, dar deja a dat uitarii emisiunea și s-a pus pe facut achiziții noi. Cream vrea sa se rasfețe in stil mare și sa-și cumpere un cadou care valoreaza nu mai puțin de 100.000 de euro! Cea care o ajuta sa-și aleaga cadoul este sora ei, Paula. […] The post…

- Catalin Cazacu are un fiu dupa care este absolut topit. Andrei este marea slabiciune a faimosului campion la motociclism. Cei de-acasa urmaresc cu sufletul la gura fiecar ediție a competiției Exatlon, dar micuțul Andrei sta cu ochii lipiți de televizor și iși incurajeaza tatal ca și cum s-ar afla și…

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- Diana Belbița se numara printre concurentele cele mai iubite de la „Exatlon”, competiția care se bucura de milioane de fani. „Prințesa Razboinica”, așa cum a fost numita datorita modului in care se lupta atunci cand e in competiție „a scapat” pe Internet imagini in care apare cu fața plina de rani.…

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Concurenții de la Exatlon, dar și cei care ii urmaresc de acasa, s-au obișnuit deja cu accidentarile. Mulți dintre concurenți, deși sunt sportivi cu experiența, au avut parte de accidentari mai mult sau mai puțin grave, iar Anda Adam a ajuns chiar sa se opereze atunci cand a ajuns la București. In emisiunea…

- E a doua pierdere neasteptata, dupa retragerea lui Ion Oncescu din motive medicale. Starea de sanatate a lui Giani Kirita parea buna in dimineata filmarii probei, insa acesta s-a simtit rau pe drumul catre circuit, acuzand dureri de stomac. Sportivul a fost ajutat de cadrele medicale si a primit recomandarea…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Exatlon 20 februarie. Vizita neașteptata in echipa Faimoșilor! Pe atunci, aceștia se aflau in coteț. Un șobolan a intrat peste ei, dar tarziu și-au dat seama, fiind intuneric. Exatlon 20 februarie. Diana Belbița știe cel mai bine cum e sa se plimbe un șobolan pe la capul tau. Ea a pocestit ce s-a intamplat.…

- Competiția de la Exatlon a inceput sa fie din ce in ce mai dura! Ion Oncescu a parasit definitiv competiția din cauza unor probleme de sanatate, Anda Adam a plecat și ea acasa tot din pricina unei accidentari, iar lucrurile par ca nu se vor opri aici. Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital, […]…

- Ionuț Tanase a divorțat de mama copiilor sai. Caștigatorul de la „Dansez pentru tine” a facut chiar el anunțul, pe contul sau de Facebook. El a postat un mesaj foarte lung, care i-a emoționat pe prietenii sai. Artistul a dat de ințeles ca a facut anumite greșeli care au dus la deparțire și a postat…

- Competiția este din ce in ce mai dura la Exatlon! Zilele trecute, echipa „Faimașilor” a trecut prin momente delicate, dupa ce Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital. portivul nu a acuzat dureri, insa articulația genunchiului stang i-a fost obstrucționata. El este nevoit sa se deplaseze in carje,…

- In cursul zilei de luni, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane caștigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 11 februarie 2018, premiu in valoare de 9.325.973,81 lei (doua milioane de euro), anunța Loteria Romana. Reprezentanții Companiei precizeaza ca posesorul biletului…

- Exatlon 18 februarie. Giani Kirița și-a ieșit din minți, in timpul ediției de duminica. Fostul fotbalist s-a enervat la culme pe Anca, dupa ce „razboinica” i-ar fi aruncat cateva priviri urate in timpul probei. Giani s-a pierdut cu firea și a inceput s-o faca in toate felurile pe concurenta din echipa…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Exatlon, 17 februarie. Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. S-a zvarcolit de durere in tabara Faimașilor, in special la ultima proba la care a participat și la care echipa lui a pierdut. Ajuns in casa, Oncescu a acuzat dureri insuportabile, dar a incercat sa ascunda totul. Exatlon,…

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- Cat de greu se recupereaza Anda Adam dupa operatie Anda Adam a fost unul din concurentii VIP ai reality show-ului fenomen Exatlon, difuzat de Kanal D. Din pricina unor probleme mai vechi la picior, artista a avut de suferit in timpul probelor fizice de la Exatlon, astfel ca, accidentata, s-a intors…

- Anda Adam a fost prima fata eliminata din Echipa Faimosilor de la Exatlon. Cu toate acestea, inca se vorbeste despre performanta ei din Republica Dominicana, iar cateva intrebari au ramas in mintea fanilor.Aseara, la WOWbiz, Andreea Mantea a incercat sa faca lumina la o intrebare ce a stat pe…

- Anda Adam a ajuns joi, acasa, dupa cateva saptamani bune petrecute la Exatlon. Cantareata a fost adusa in scaun cu rotile, pentru ca din cauza accidentarii la genunchi, se deplaseaza mai greu. Miercuri a fost bagata de urgenta in operatie. "A trecut momentul dificil, operatia a fost…

- Dupa iesirea din concursul „Exatlon”, cantareata a avut nevoie rapid de ingrijiri medicale, iar doctorii au supus-o deja unei interventii chirurgicale. Anda Adam a suferit o accidentare la „Exatlon”, dupa ce a incercat sa se urce pe un postament. Din cauza unei mișcari greșite, acesteia i-a sarit rotula. In…

- Anda Adam a iesit recent din competitia Exatlon, in urma careia s-a ales cu accidentari destul de grave. Vedeta a povestit ca, in cadrul competitiei, lucrurile stau altfel decat se vede la televizor.

- Anda Adam nu scapa usor, dupa accidentarea pe care a suferit-o la Exatlon, de unde s-a intors zilele trecute, fiind eliminate. Dupa ce a fost marti consultata de medic, a aflat ca necesita o interventie chirurgicala la genunchi.A

- La mai bine de cinci ani de cand s-a despartit de Victor Slav, Anda Adam l-a reintalnit pe cel care acum este sotul Biancai Dragusanu, in public, intr-un platou TV! Anda Adam l-a privit in ochi pe fostul ei iubit, cu care a trait o relatie frumoasa de mai bine de sase ani, si a vorbit, netulburata,…

- La aproape o saptamana de cand s-a intors in Romania, dupa ce a parasit "Exatlon", Anda Adam a oferit noi informatii spumoase din interiorul concursului care i-a bagat in priza pe multi romani. Vedeta a marturisit ce isi doresc cel mai mult fostii ei colegi, ce a mancat prima data dupa ce a ajuns acasa…

- Aventura Andei Adam la „Exatlon” s-a incheiat. Cantareata s-a intors in Romania accidentata la genunchi si a fost nevoita sa se deplaseze in scaun cu rotile si cu ajutorul carjelor. Cand si-a revazut fiica, solista a uitat de toate durerile, noteaza click.ro. “Atunci cand m-am accidentat am știut ca…

- Ce se intampla in casnicia Andei Adam dupa participarea la Exatlon. Artista este prima vedeta eliminata din competiție. Soțul acesteia și fetița lor a așteptat-o pe vedeta la aeroport, iar cei doi au facut dezvaluiri emoționante. „I-am spus ca vin fara Evelin ca sa ii facem o surpriza. Vrea sa o stranga…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, se pare ca problemele sunt destul de grave, odata ce a ajuns in tara, vedeta si-a facut aparitia intr-un scaun cu rotile.

- Anda Adam este prima concurenta din echipa Faimoșilor care parasește Exatlon.Ea a fost eliminata marți seara, parasind competiția in lacrimi.Cantareața a fost votata pentru a fi eliminata din concurs și se va intoarce accidentata in Romania. Ea a marturisit ca acea accidentare de la piciorul stang i-a…

- Anda Adam a fost eliminata marti din concurs. Aceasta a suferit o accidentare la genunchi in urma cu o saptamana, in timpul unei confruntari sportive. Din pacate, Anda se resimte, motiv pentru care si-a facut aparitia din spatele portilor aeroportului, in scaunul cu rotile. Cand a iesit, insa,…

- Urmeaza o noua eliminare la "Exatlon", scrie wowbiz.ro. "N-as face niciun transfer. Noi practic de o luna de zile am inceput sa avem relatii destul de bune si am actionat ca o echipa.", a marturisit Giani Kirita. Citeste si EXATLON, SCANDAL. Claudia "Cream" si Anca s-au jignit ingrozitor.…

- Dupa o lupta crancena, in care cei din echipa Razboinicii au castigat imunitate, a venit momentul eliminarilor. Anda Adam, Andrei Stoica si Ion Oncescu sunt nominalizati sa se intoarca acasa, dupa doua saptamani de „Exatlon”.

- Ghinion teribil pentru Anda Adam! Artista s-a accidentat la piciorul stang in timpul emisiunii Exatlon si a ajuns sa mearga in carje. Ea s-a mai accidentat grav la acelasi picior in urma cu cativa ani, in timpul emisiunii „Dansez pentru tine”. Anda Adam a fost supusa unor investigatii medicale in Republica…

- Inainte sa porneasca in aventura “Exatlon“, Anda Adam a apelat la o dieta minune, care a ajutat-o deja sa scape de sase kilograme in doar o luna. Pentru asta vedeta a renuntat la doua ingrediente: sare si zahar. Cura de slabire, inventata de un medic italian, i-a fost recomandata cantaretei de catre…

- Anda Adam este plecata de mai bine de doua saptamani in Republica Dominicana, acolo un filmeaza pentru show-ul Exatlon, alaturi de alte noua vedete. Imaginile in care artista apare intr-o ipostaza tandra alaturi de unul dintre coechipieri, Andrei Stoica, au creat controverse in randul fanilor. ( VEZI…

- Anda Adam face fata cu brio probelor de la Exatlon, chiar daca chiar daca la un moment dat a clacat si a inceput sa planga, Andrei Stoica a fost cel care a consolat-o. Imaginile cu ei in ipostaze tandre au starnit controverse in randul telespectatorilor care cred ca intre cei doi ar fi mai mult decat…

- Anda Adam nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in lacrimi la "Exatlon", emisiunea la care participa. Deoarece se afla de ceva timp departe de casa, mai exact in Republica Dominicana, vedeta a marturisit ca ii este foarte dor de fiica ei, Evelin.

- Zece oameni obișnuiți și zece vedete se lupta pentru 100.000 de euro. ”Dear friends, De maine incepe distractia! ???? Plecam spre Republica Dominicana unde ma asteapta experienta vietii mele. Cu minimul de confort, sunt provocata sa-mi testez si depasesc limitele! Nu voi avea acces…