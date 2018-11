Raportul Comisiei Juridice a Senatului privind numirea Ancutei Gianina Opre in functia de presedinte al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a primit 63 de voturi ''pentru'', 27 ''impotriva'' si o abtinere.

Ancuta Gianina Opre este urmarita penal intr-un dosar deschis de DNA in februarie 2017. Procurorii anti-corupție o acuza pe Opre de abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave, in forma continuata. Ei susțin ca, in calitate de președinte al…