Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a lansat recent aplicatia pentru telefoane mobile care permite transmiterea coordonatelor geografice ale apelantului la momentul initierii apelului de urgenta catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 (SNUAU), a anuntat Autoritatea Nationala…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunța lansarea aplicației Apel 112, care transmite automat coodronatele geografice ale persoanei care suna la numarul pentru situații de urgența ”Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a lansat recent aplicatia pentru telefoane mobile „Apel 112", care permite transmiterea coordonatelor geografice ale apelantului la momentul initierii apelului de urgenta catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 (SNUAU), informeaza, joi,…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a lansat recent aplicatia pentru telefoane mobile "Apel 112", care permite transmiterea coordonatelor geografice ale apelantului la momentul initierii apelului de urgenta catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 (SNUAU), informeaza joi Autoritatea…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) anunța lansarea aplicației pentru telefoane mobile „Apel 112" care face posibila transmiterea coordonatelor geografice ale apelantului la momentul initierii apelului de urgența, informeaza ...

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) informeaza utilizatorii ca apelarea serviciului de urgența 112 este gratuita și poate fi facuta de la orice telefon fix sau mobil. Recent, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a lansat aplicația pentru telefoane mobile…

- Numarul conexiunilor la Internet fix din Romania a ajuns la 5,1 milioane, la sfarsitul anului 2018, cu 7% mai mult in comparatie cu anul precedent, in timp ce, in cazul Internetului mobil, conexiunile 4G au depasit 10 milioane, in crestere anuala cu 27%, arata statistica publicata, luni, de Autoritatea…

- Vești uriașe pentru toți posesorii de telefoane mobile! Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anunțat ca intra in vigoare din 15 mai 2019.ANCOM le interzice operatorilor de telefonie mobila sa... Citește AICI ce se APLICA din 15 mai 2019…