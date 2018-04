Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Dambovita a semnat in data de 21 martie 2018 contractul de finantare pentru proiectul „Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita” ce se va implementa in comuna Corbii Mari. Proiectul este cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritara 4:…

- Mioveni, orasul in care se afla uzina de automobile Dacia, a lansat in aceasta saptamana o platforma digitala interactiva in care utilizatorii pot printre altele raporta incidente, accidente sau diferite avarii sau pot afla cand se inchid strazi, cand se fac anumite lucrari sau se intrerupe curentul.

- "Salut orice initiativa de acest gen. (...) Nu numai ca o sustin, am fost o voce importanta in deciziile PNL cand s-a modificat statutul PNL, care este mai dur decat aceasta initiativa. Ca sa fie foarte clar, statutul PNL prevede ca orice persoana trimisa in judecata sa nu mai detina functii de conducere…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca operatiunea militara americana din Siria s-ar putea incheia foarte curand, adaugand ca Washingtonul a cheltuit miliarde de dolari pe operatiunile din Orientul Mijlociu si nu a primit nimic in schimb, relateaza Politico.com.

- Contractul "Servicii pentru elaborarea unei aplicatii informatice de tip GIS in vederea realizarii Registrului local al spatiilor verzi al Municipiului Suceava" inregistrat sub nr. 33360/20.10.2016 s-a derulat in perioada 20.10.2016-19.12.2017 ca urmare a realizarii procedurii de ...

- Potrivit comunicatului ANCOM, in urma sesizarilor primite din partea utilizatorilor de cartele preplatite, arbitrul pietei comunicatiilor din Romania a declansat o investigatie privind modul in care acestia au fost informati despre modificarea conditiilor in care Vodafone furnizeaza serviciul de…

- Contractul de finantare a unui pod peste Somes a fot semnat recent de catre Consiliul Judetean Maramures. Este vorba despre constructia unui pod rutier, o investitie in valoare de 3,4 miloane de euro aprobata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), care va lega orasul…

- Compania japoneza Makita a lansat un aparat de cafea mai putin obisnuit. Modelul CM501DZ functioneaza pe acumulator, dar nu unul incorporat. Utilizatorii pot folosi bateriile 18V BL1860 de la sculele electrice Makita pentru acest aparat. Makita CM501DZ este un dispozitiv solid, gandit pentru a fi…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca protestul profesorilor din 5 martie, cand a avut loc simularea examenului de evaluare nationala, a fost ilegal, intrucat liderii de sindicate s-au angajat in scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca in perioada in care se negociaza contractul…

- Contractul cu Loteria, adevaratul motiv al descinderii procurorilor DNA la FRF. Federația a caștigat, in mandatul lui Mircea Sandu, un contract banos cu Loteria Romana. In conturile de la ”Casa Fotbalului” au intrat milioane de euro. Dupa ce a descins la ”Casa Fotbalului”, adica dupa 5 martie 2014,…

- Consiliul Județean Vrancea va actualiza Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Porțile Vrancei-semnale de intrare in județul Vrancea“. Modificarea apare din cauza firmei de proiectare, SC Atelier Sea SRL, care refuza sa acorde asistența tehnica…

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor DSVSA Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contactului "Furnizare vaccinuri pentru uz veterinarldquo;, in valoare estimata de 206.000 de lei. Contractul consta in achizitionarea a 600.000 de…

- ''Eu cu doamna Andronescu nu o sa concuram pe aceleasi functii. (...) Ii rog pe oameni sa aiba incredere, ca suntem seriosi si stim ce avem de facut. Va candida doar unul. (...) Ne-am facut o strategie foarte buna'', a spus Banicioiu, la Sala Palatului. La randul sau, Ecaterina Andronescu…

- Timișorenii care circula cu tramvaiele de pe linia 8 au avut parte de o surpriza, joi dupa-amiaza. Dupa ce in capitala Banatului a plouat cateva ore bune, stropii și-au facut drum și in tramvaie. Apa se prelinge prin imbinari și ajunge fix pe scaunele din garnituri, așa ca, daca vor sa se…

- Masura luata de ANCOM este una tranzitorie si inseamna ca tarifele de interconectare sunt reduse de la 0,96 eurocenti pe minut, pana la 0,84 eurocenti pe minut. Este, de fapt, media europeana si nivelul ce va fi mentinut pana cand autoritatea va realiza un studiu privind costul pentru terminarea…

- Huawei Mate 10 lite introduce doua actualizari de software personalizate pentru utilizatorii acestui model: tehnologiile “Face unlock” și “AR lens”, care au fost proiectate sa ofere experiențe noi și sa aduca mai multe funcționalitați și, de ce nu, mai multa distracție, utilizatorilor.…

- WhatsApp va modifica functia prin care utilizatorii aplicatiei pot retrage mesajele pe care le-au trimis altor utilizatori, astfel incat acestia sa aiba la dispozitie peste o ora pentru a face acest lucru, scrie nme.com, citat de News.ro. Aplicatia avea la final de 2017 in total 1,5 miliarde de useri…

- Fundasul roman Vlad Chiriches si-a prelungit contractul cu echipa italiana de fotbal Napoli, de care este legat acum pana in iunie 2022, a anuntat vineri site-ul oficial al liderului din Serie A. Vlad Chiriches si-a prelungit astfel cu patru ani contractul cu echipa la care a venit in…

- Formatia aniverseaza 30 de ani de activitate. Acest proiect a pornit de la initiativa lui Kalapacs Jozsef, fost membru al trupelor Pokolgep si Omen, sustinut de membrii fostei trupei Saman, o formatie de heavy-metal care s-a despartit in anul 1992. Compozitorul primei mari ere din Pokolgep a parasit…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Gabi Enache (27 ani) a fost inlocuit la pauza, la scorul de 2-1. Partida, ultima de pregatire pentru Rubin, s-a incheiat cu victoria formatiei ruse, cu scorul de 4-1. Inaintea acestei intalniri, antrenorul Kurban Berdiev a declarat ca Enache va semna cu Rubin daca lucrurile "vor merge bine"."Am…

- Procurorul general Augustin Lazar reafirma, dupa dupa anuntul lui Tudorel Toader privind declansarea procedurii de revocare a sefei DNA, ca "nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi".

- Atacantul formatiei turce Bursaspor, Bogdan Stancu, a decis sa puna capat carierei internationale de la prima reprezentativa a Romaniei, anunta site-ul FRF. Jucatorul a transmis miercuri o...

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza licitatie pentru intocmirea proiectului tehnico economic, faza DALI documentatie de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Amenajari interioare exterioare, consolidare si modernizare imobil D P 1E pentru Serviciul de Medicina Legala Constanta din…

- Parlamentarii PSD si ALDE vor ca alesii locali care provin dintr-un partid absorbit prin fuziune sa devina independenti, sustinand ca exista o situatie ”total absurda si nedemocratica”, in care consilierii sunt fortati sa isi exercite mandatul ca membru al altui partid impotriva vointei lor.

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Italianul Alessandro Masella s-a desparțit pe cale amiabila de Foresta in aceasta iarna, dupa ce evoluase un și jumatate pe Areni. Fundașul central in varsta de 21 de ani iși va continua insa cariera in Romania, urmand sa joace din nou sub comanda lui Cristi Popovici, un antrenor cu care a mai ...

- Apelarea prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 trebuie efectuata numai in cazuri de urgenta, care necesita interventia prompta a structurilor specializate pentru solutionarea acelui eveniment. Nu abuzati de acest numar de telefon fara a avea intr-adevar un motiv real sau o urgenta.…

- Societatea VITAL S.A. iși anunța utilizatorii ca și in anul 2018 continua procesul de ACTUALIZARE a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform graficelor stabilite. Astfel ca, incepand cu luna februarie, toți utilizatorii serviciilor prestate de catre…

- Conform datelor oficiale, lucrarile facute la lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva au ajuns la 95,62%, in luna ianuarie. Pe portiunea dintre Traian Vuia si Margina se circula, in acest moment firma care a castigat acest lot efectueaza lucrari la viitorul Centru de Intretinere si Coordonare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale, cu 25% mai multe fata de anul 2016, mare parte din nemultumiri fiind legate de contractele de cablu-TV si telefonie.…

- In anul 2017 Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si solutionat 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale din Romania, cu aproape 25% mai multe fata de anul 2016.

- În anul 2017 Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat 3.593 de reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din România, cu aproape 25% mai multe fața de anul 2016. „Relația contractuala…

- Ministerul ceh al Educatiei a anuntat ca a anulat, in urma protestelor formulate de ambasadele Ucrainei si Georgiei, aprobarea sa pentru un atlas in care exista Statul Islamic (SI) si unde Crimeea este descrisa drept teritoriu rus, informeaza AFP. Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas…

- In cursul anului trecut, Seelen Fur Seelchen, asociația germana care se ocupa de protejarea cainilor, a capturat de pe strazile orașului nu mai puțin de 719 maidanezi. Peste 500 au fost trimiși spre adopție in Germania și alte state europene. Contractul de asociere intre Primaria Barlad și asociația…

- Fostul ministru Elena Udrea a anuntat luni ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea. Prezenta la Instanta suprema, unde s-a desfasurat…

- Daca sunteți un utilizator suficient de responsabil al PC-ului vostru, probabil ca aveți Malwarebytes instalat, fie in completarea antivirusului principal, dat fiind ca programul in cauza este conceput pentru asta, fie de sine statator, dat fiind ca, in multe cazuri, s-a dovedit ca este chiar mai…

- De la 1 iulie 2018, pacienti asigurati in sistemul public nu vor mai fi nevoiti sa stea la cozi interminabile la Casele de Asigurari de Sanatate (CAS) pentru aprobarea unui dispozitiv medical, deoarece vor...

- Tarifele platite intre operatori pentru portarea numerelor de telefon ar putea scadea cu pana la 66%, potrivit unei propuneri a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM supusa dezbaterii publice. “Ţinând cont de volumul semnificativ de numere portate…

- CSU Craiova are 3 goalkeeperi in lot, Calancea, Mitrovici și Laurențiu Popescu, insa niciunul nu l-a convins pe deplin pe Devis Mangia. Motiv pentru tehnicianul peninsular de a cauta soluții in campionatul pe care-l cunoaște foarte bine, cel italian. Presa din "Cizma" a anunțat ca șefii Universitații…

- Vineri, 19 ianuarie Primaria Sibiu va semna contractul pentru modernizarea prelungirii strazii Sacel- de la intersecția cu strada Islazului spre zona unde s-au construit recent locuințe. Read More...

- WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare desfasurate in masa. Inginerii WhatsApp testeaza in prezent un sistem de detectare si avertizare a utilizatorilor cu privire la mesajele de tip spam, care contin informatii de natura sa

- PSD pare sa repete scenariul din urma cu 7 luni, cand i-a retras sprijinul politic premierului Sorin Grindeanu. Luni seara, dupa o ședința de peste 4 ore a CEx, șefii social-democraților au decis sa-i retraga sprijinul politic premierului in funcție Mihai Tudose.

- Simona Halep e la un pas sa semneze contractul cu cei de la Nike, acordul urmand a fi pe o perioada de patru ani, sportiva noastra renuntand la intelegerea cu Adidas, partener tehnic vreme de patru sezoane, pana la finalul lui 2017. Desi, nu a spus numele clar, numarul unu mondial a dat…

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- Din punct de vedere agronomic temperaturile din ultimile zile constituie un factor de ingrijorare. „Speranta noastra este de o revenire a temperaturilor la normal in cel mai scurt timp astfel incat fiziologia plantelor sa nu reactioneze”, ne-a spus Nicolae Hodisan direcotul Directiei…

- Premierul Tudose și ministrul Sanatații Florian Bodog s-au intalnit, ieri, la Palatul Victoria cu 19 șefi de Consilii Județene, printre care și Petre Emanoil Neagu.Evenimentul a fost prilejuit de semnarea contractelor pentru mai multe zeci de aparate medicale de inalta tehnologie. Directorul Spitalului…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Mihai, a explicat, la interviurile Libertatea, motivele pentru care medicii de familie ar trebui sa semneze actele adiționale la Contractul-cadru, recunoscand totuși ca asistența medicala primara este subfinanțata, chiar daca, pentru…

- CNAS: 60% dintre medicii de familie au semnat actele aditionale Foto: radiocluj.ro. Peste 60% dintre medicii de familie din tara au semnat pâna la sfârsitul anului trecut actele aditionale la contractul-cadru, a anuntat astazi Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Desi…