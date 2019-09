Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie prin care stabilesc condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT.Conectarea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice proiectul de decizie privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale. „Pentru a asigura accesul tuturor romanilor la un pachet…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații recomanda utilizatorilor sa verifice condițiile de utilizare a serviciilor de telefonie și date mobile in roaming, dar și setarile telefonului, inainte de a pleca in vacanța. Atunci cand aceștia se afla in apropierea granițelor…

- Operatorii telecom au obligatia sa restrictioneze accesul la serviciile de internet mobil in roaming atunci cand costul suplimentar inregistrat ca urmare a utilizarii acestui serviciu ajunge la 50 de euro/luna (fara TVA), daca utilizatorii nu au optat explicit pentru un alt plafon din ofertele comerciale…

- Asociatia Pro Consumatori (APC) a demarat Campania Naționala de Informare și Educare „Stop 5G”. Scopul campaniei este atragerea atenției autoritaților statului roman asupra pericolelor generate de aplicarea tehnologiei 5G in Romania pentru mediu, oameni și orice alta forma de viața. APC considera ingrijorator…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii atrage atentia utilizatorilor de telefonie si internet mobil, care au serviciul de roaming activat, ca pot ajunge in situatia de a utiliza involuntar acest serviciu in apropierea granitelor tarii. Roaming-ul involuntar apare atunci…