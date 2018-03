Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca lanseaza o consultare publica pentru a sonda interesul pietei cu privire la alocarea spectrului disponibil din banda VHF si UHF pentru servicii digitale terestre de radiodifuziune. ”Opiniile exprimate…

- Un aviz cuprinzator pe partea tehnica si tarifara va fi emis pana in aceasta vara pentru proiectul NetCity, ceea ce ne va permite monitorizarea aplicarii prevederilor, a declarat, marti, Eduard Lovin, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),…

- Dupa defecțiunile de luni, care au afectat o mare parte a clienților Telekom, compania incearca sa se revanșeze fața de aceștia. In același timp Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a deschis o ancheta asupra cauzelor care au dus la aceasta situație neplacuta.

- "Telekom le multumeste clientilor pentru intelegere si suport si anunta ca le ofera acestora reducere la factura si credit suplimentar la cartela pentru nefunctionarea serviciilor mobile in data de 5 martie, precum si beneficii aditionale, atat pentru clientii rezidentiali, cat si business. Astfel,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, intr-o postare pe website-ul institutiei, ca va investiga incidentul care a afectat pe data de 5 martie...

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) va reduce de la 1 mai, cu 12,5%, de la 0,96 eurocenți/minut la 0,84 eurocenți/minut, tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobil, a anunțat ...

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…

- Probleme la Telekom Romania: rețeaua a picat. Clienți ai companiei, cu telefoanele blocate Probleme mari pentru clientii celor de la Telekom. Reteaua s-a blocat de cateva ore si nici acum nu si-a revenit in totalitate. Compania a transmis pe Facebook ca experimenteaza „disfunctionalitati de natura tehnica”.…

- Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența au lansat joi, 1 Martie, cu sprijinul Electrica, platforma naționala de pregatire pentru situații de urgența, www.fiipregatit.ro , un instrument de referința pentru educarea și informarea populației in astfel…

- ANCOM va emite o decizie de reglementare cu caracter obligatoriu privind conditiile tehnice si economice in care se va realiza accesul furnizorilor de retele de comunicatii la infrastructura Netcity, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, presedintele Autoritatii, Sorin Grindeanu.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a efectuat, in perioada 2014 - 2016, plati ilegale sub forma de premii 'pentru realizari deosebite in activitate', in valoare totala estimata de 1,508 milioane lei, fara ca acestea sa fie prevazute in contractele colective…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a efectuat, in perioada 2014 - 2016, plati ilegale sub forma de premii \'pentru realizari deosebite in activitate\', in valoare totala estimata de 1,508 milioane lei, fara ca acestea sa fie prevazute in contractele colective…

- Pe parcursul anului trecut, au fost portate 892.695 de numere de telefon, din care 94% (839.679) sunt numere de telefonie mobila, in timp ce restul de 53.016 sunt numere de telefonie fixa, a anuntat joi Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).Portabilitatea…

- Circa 900.000 de numere de telefon au fost portate in anul 2017, majoritatea de telefonie mobila, iar bilantul total arata ca, de la lansarea portabilitatii in Romania s-au inregistrat 4,5 milioane de astfel de operatiuni, reiese din datele publicate, joi, de Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Raed Arafat (foto), Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa impuna ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si a solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale din Romania, cu aproape 25% mai multe fata de anul 2016. „Relatia contractuala cu furnizorul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale, cu 25% mai multe fata de anul 2016, mare parte din nemultumiri fiind legate de contractele de cablu-TV si telefonie.…

- In anul 2017 Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si solutionat 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale din Romania, cu aproape 25% mai multe fata de anul 2016.

- În anul 2017 Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat 3.593 de reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din România, cu aproape 25% mai multe fața de anul 2016. „Relația contractuala…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat, anul trecut, 3.593 de reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania, cu aproape 25% mai multe fața de anul 2016.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comu­ni­catii (ANCOM), puternicul arbitru al pietei de comu­ni­catii, a acumulat la banci o suma de aproape 200 mil. euro, pe care institutia are in plan sa ii investeasca in proiecte care sa „impulsioneze“ dezvoltarea industriei, dupa ce aces­tea vor fi agreate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANCOM), institutia care face regulile pe pietele de servicii de comunicatii si servicii postale, a acumulat in ultimii ani in conturile de la banci o suma de 200 de milioane de euro, pe care institutia are in plan sa ii investeasca in proiecte care…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica propunerea de a scadea tarifele pe care furnizorul acceptor le datoreaza furnizorului donor pentru fiecare numar portat. „Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la nivel national…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii propune scaderea tarifelor platite intre operatorii de telefonie mobile pentru portarea numerelor, conform reglementarilor europene. Nivelul maxim propus de ANCOM, printr-un proiect aflat in dezbatere publica, este de 4,4 euro,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune scaderea tarifelor platite intre operatorii de telefonie mobile pentru portarea numerelor, conform reglementarilor europene. Nivelul maxim propus de ANCOM, printr-un proiect aflat in dezbatere publica, este de 4,4…

- Tarifele platite intre operatori pentru portarea numerelor de telefon ar putea scadea cu pana la 66%, potrivit unei propuneri a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM supusa dezbaterii publice. “Ţinând cont de volumul semnificativ de numere portate…

- Tarifele platite intre operatori pentru portarea numerelor de telefon ar putea scadea cu pana la 66%, potrivit unei propuneri a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supusa dezbaterii publice. 'Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la…

- Tarifele platite intre operatori pentru portarea numerelor de telefon ar putea scadea cu pana la 66%, potrivit unei propuneri a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supusa dezbaterii publice. 'Tinand cont de volumul semnificativ de numere…

- Zonele rurale din România care nu sunt deservite de retele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari cuprind 3.251 de localitati, cu o populatie totala de 939.438 de locuitori, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), institutie care a publicat,…

- Control al constitutionalitatii numirii noii conduceri a ANCOM Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis solicita control de constitutionalitate modificarilor aduse modului de numire a conducerii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii. Controlul…

- In aceasta prima zi a saptamanii s-a aflat, dinspre Cotroceni, ca seful statului a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate, adresata presedintelui CCR, Valer Dorneanu. Demersul are legatura cu infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare asupra legii privind aprobarea OUG nr. 33/2017, care prevede ca presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere,…

- Potrivit sursei citate, seful statului considera ca legea adoptata de Parlament in data de 27 decembrie 2017 (Legea privind aprobarea OUG nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din OUG nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare asupra legii privind aprobarea OUG nr. 33/2017, care prevede ca presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis o sesizarea Curții Constituționale pe legea de aprobare a OUG 33/2017, prin care a fost schimbat mecanismul de numire a conducerii Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații. Inca din mai 2017, șeful statului a criticat eliminarea președintelui…

- Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea la 0,84 eurocenti/minut, fara TVA, incepand cu data de 1 mai 2018, se arata intr-un document supus consultarii publice de Autoritatea Nationala…

- Plenul reunit al celor doua Camere ale Parlamentului a adoptat, vineri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM). Conform raportului comun, elaborat de catre Comisia pentru tehnologia informatiei din Camera…

- Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa pe piata din Romania va scadea la 0,84 eurocenti/minut, fara TVA, incepand cu data de 1 mai 2018, se arata intr-un document supus consultarii publice de Autoritatea Nationala…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) informeaza ca Volumul de date ce pot fi consumate in roaming (Uniunea Europeana – UE si Spatiul Economic European – SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein fara aplicarea unor taxe suplimentare va creste cu circa 22% incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare, a anuntat Autoritatea…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming (Uniunea Europeana - UE si Spatiul Economic European - SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a agreat in cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ revizuirea obligațiilor privind indicatorii de calitate aferenți serviciului de acces la internet, inființarea unui Punct de informare unic cu privire la infrastructura…

- Senatul a exclus Presedintele Romaniei de la numirea sefului ANCOM Fostul premier, Sorin Grindeanu. Foto: Arhiva. Senatul a schimbat procedura de numire a conducerii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a impus, in urma cu cinci ani, operatorilor care au dobandit drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de frecvente sub 1 GHz (800 MHz si/sau 900 MHz) – Telekom Mobile, Orange, RCS&RDS si Vodafone – obligatia de a acoperi fiecare…