Stiri pe aceeasi tema

- Numarul conexiunilor la Internet fix din Romania a ajuns la 5,1 milioane, la sfarsitul anului 2018, cu 7% mai mult in comparatie cu anul precedent, in timp ce, in cazul Internetului mobil, conexiunile 4G au...

- “Cetațenii și mediul de afaceri din Romania au nevoie de internet tot mai mult și tot mai bun: am depașit 5 milioane de linii fixe de internet, din care 2 milioane sunt fibre optice pana in casa. Pe segmentul mobil, conexiunile 4G au depașit jumatate din total, iar traficul mediu de internet mobil…

- Contractul pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune realizat la distanta nu se considera incheiat dupa exprimarea acordului verbal la telefon, acesta fiind valid doar daca utilizatorul primeste oferta pe suport durabil, iar ulterior o semneaza sau isi exprima acordul in scris, precizeaza…

- Vești uriașe pentru toți posesorii de telefoane mobile! Intra in vigoare din 15 mai 2019. Anunțul a fost facut de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Tarifele pentru apeluri fixe si mobile catre orice tara din interiorul Spatiului Economic European…

- Vești uriașe pentru toți posesorii de telefoane mobile! Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anunțat ca intra in vigoare din 15 mai 2019.ANCOM le interzice operatorilor de telefonie mobila sa... Citește AICI ce se APLICA din 15 mai 2019…

- Din 15 mai, tarifele pentru apeluri fixe si mobile catre orice tara din interiorul Spatiului Economic European (statele UE, plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein) vor fi plafonate si nu vor depasi 0,19 euro (fara TVA) pe minut si 0,06 euro pentru un SMS, anunta Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Tarifele pentru apeluri fixe si mobile catre orice tara din interiorul Spațiului Economic European (SEE) nu vor depași 0,19 euro (fara TVA) pe minut și 0,06 euro pentru un SMS, incepand cu 15 mai 2019, a anunțat luni Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),…

- Peste o treime dintre romani (34%) a auzit de tehnologia 5G, in timp ce aproape un sfert (22%) au cunostinte despre Internet of Things (IoT), reiese dintr-un studiu de piata intocmit de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), dat publicitatii joi. …