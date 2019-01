ANCOM, anunț despre rețelele 5G Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica documentul de pozitie privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400 - 3800 MHz, care stabileste obiectivele, principiile, conditiile si procedura pentru acordarea spectrului radio in benzile vizate, in vederea furnizarii de retele publice si servicii de comunicatii electronice de banda larga, inclusiv implementarii 5G in Romania. "Asa cum am anuntat, ne propunem sa alocam spectrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, luni, ca supune consultarii publice rezultatele procesului de revizuire a pietei de gros a serviciilor de tranzit al apelurilor in retele publice de telefonie, pe care Telekom Communications Romania detinea putere…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, joi, ca, anul trecut, au fost portate 930.522 de numere de telefon, din care aproximativ 92% sunt numere de telefonie mobila. Cei mai multi utilizatori de telefonie mobila au optat pentru reteaua RCS &…

- Aproape 5,4 milioane de numere au fost transferate intre rețelele de telefonie, in cei zece ani de cand portabilitatea numerelor a fost introdusa in Romania, a informat, joi, Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), potrivit mediafax. Din acest total,…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara aplicarea unor taxe suplimentare, anunta Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a adoptat impreuna cu reprezentantii industriei de comunicatii electronice din Romania unele modificari ale deciziei privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului. Decizia ANCOM urmareste, in principal, imbunatatirea…

- „Introducerea tehnologiei 5G in Romania va aduce noi locuri de munca si va genera cresteri economice de cateva miliarde de euro”, a declarat, astazi, presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a lansat, astazi, in consultare publica,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a dezbatut si adoptat impreuna cu industria, in cadrul sedintei Consiliului Consultativ din data de 7 noiembrie, tarifele maxime care pot fi percepute operatorilor de retele de comunicatii electronice pentru exercitarea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a dezbatut si adoptat, impreuna cu industria, in sedinta Consiliului Consultativ de miercuri, tarifele maxime care pot fi percepute operatorilor de retele de comunicatii electronice pentru exercitarea dreptului de acces…