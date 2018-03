Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM a amendat compania Vodafone pentru nerespectarea regulamentului european Roam like at home. ”În urma unor sesizari venite din partea utilizatorilor, ANCOM a investigat modul în care operatorii aplica regulamentul european Roam like at home în…

- CNAIR SA informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania ca in data de 22.03.2018, intervalul orar 14:00 20:00 si in data de 23.03.2018, intervalul orar 01:00 06:00 este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata intrerupta ca urmare a unor lucrari de mentenanta…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproape 4.700 de controale, de la inceputul anului pana in prezent, iar in urma neregulilor gasite a aplicat amenzi in valoare totala de 1,052 milioane de lei.”Pentru a asigura buna…

- Viteza medie de download la internet a crescut pe parcursul anului 2017, astfel ca in semestrul II 2017 utilizatorii romani au experimentat viteze de download date internet fix in creștere cu 5,5% la nivel național și viteze de download date internet mobil mai mari cu 4,3%, fața de semestrul I 2017.…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- Spotify, unul dintre cele mai mari servicii de streaming muzical din lume, se lanseaza astazi in Romania, la cativa ani distanta de concurenti precum Deezer, Zonga sau Apple Music. Cum incearca compania sa atraga cat mai multi utilizatori, ce servicii ofera si la ce pret, afla din materialul de mai…

- Politistii de imigrari din Galati in cooperare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Galati au depistat cu sedere ilegala un cetatean tunisian. Pe numele sau a fost emisa decizie de returnare sub escorta de pe teritoriul Romaniei, fiind luat in custodie publica pana la indepartare. La iesirea din tara,…

- Masura luata de ANCOM este una tranzitorie si inseamna ca tarifele de interconectare sunt reduse de la 0,96 eurocenti pe minut, pana la 0,84 eurocenti pe minut. Este, de fapt, media europeana si nivelul ce va fi mentinut pana cand autoritatea va realiza un studiu privind costul pentru terminarea…

- „Am facut inca un pas important in implementarea Legii infrastructurii, un proiect multianual important pentru Autoritate, prin impunerea in sarcina furnizorilor de rețele de comunicații electronice a obligatiei de a fi transparenti cu privire la conditiile, inclusiv tarifare, pe care le-au agreat pentru…

- Directia de Sanatate Publica Galati a confirmat, marti, un nou deces din cauza hipotermiei inregistrat in actualul sezon. Este vorba despre o femeie in varsta de 74 de ani, care a fost gasita pe 23 februarie in stare grava intr-un imobil din Galati, fara caldura, unde locuia fara forme legale. Ea a…

- Pretul Samsung Galaxy S9 a fost comunicat si pentru Romania. eMAG, Orange si Vodafone au deja pagini cu precomanda pentru telefon. Samsung Galaxy S9 a fost anuntat in Barcelona pe 25 februarie. E mai scump decat modelul de anul trecut, dar are si o camera foto mult mai buna. Totodata,…

- Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision din Lisabona. Dintre cele 15 melodii finaliste, doar una va fi desemnata, prin televot, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2018. Iesenii ii sustin pe Alexia &…

- Demis de propriul partid din funcția de prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu nu regreta trecerea in funcția de șef al ANCOM. Fostul lider al PSD Timiș și președinte al CJ Timiș spune ca a fost „cerut” din mai multe direcții pentru a veni la șefia ANCOM. „Au fost momente dificile pentru mine, ca…

- Un practicant roman de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, un sportiv de doar 23 de ani, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a murit marti, 20 februarie, chiar in curtea casei sale. Era practicat de kickboxing și era legitimat la legitimat la Clubul Respect Gym din Gaesti,…

- Orange, liderul pietei locale telecom, trimite abonatilor sai mesaje text prin care ii anunta ca tarifele din tara se aplica in Spatiul Economic European numai pentru calatorii ocazionale.

- Germanos dispare din Cluj. Noul proprietar iși impune brandul Cele doua magazine Germanos din Cluj-Napoca iși vor schimba din acest an identitatea vizuala dupa cumpararea companiei de catre grupul Deutsche Telekom. Telekom România va începe procesului de rebranding pentru magazinele…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, maine, de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza, ea urmand sa plece, in cursul aceleiași zile, la Bruxelles, in prima sa vizita externa in aceasta…

- Portabilitatea numerelor de telefon ofera utilizatorilor libertate deplina de alegere pentru ca permite pastrarea numarului de telefon la schimbarea furnizorului de telefonie. „Numarul utilizatorilor care au beneficiat de libertatea oferita de portabilitate a crescut semnificativ in ultimii…

- Joi, Executivul va aproba lansarea programului corvetelor multifunctionale Mihai Fifor Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, invitat la emisiunea "Serviciul de noapte", realizata de Maria Toghina Mihai Fifor: "Joi, aprobam, în sedinta de guvern, hotarârea…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, i-a cerut, luni, procurorului Mihaiela Iorga sa spuna public care a fost ministrul al carui dosar ar fi cerut Laura Codruta Kovesi sa fie urgentat. "Am ascultat stupefiata afirmatiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, facute in seara zilei de 11 februarie 2018,…

- Dana Girbovan, președintele UNJR (Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania), s-a aratat „stupefiata” de afirmațiile facute, duminica seara, de procurorul Mihaiela Iorga. Aceasta din urma a spus ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut urgentarea dosarului unui ministru care ar fi urmat sa fie…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedinte al UNJR, afirma ca singurul care i-a propus tangential ocuparea functiei de ministru al Justitiei a fost Sorin Grindeanu, lucru pe care ea l-a facut public la acel moment. Ea ii cere procurorului Mihaiela Iorga sa prezinte toate detaliile pe care le detine in legatura…

- INȘELACIUNE Zeci de polițiști și jandarmi din cadrul IPJ Vaslui au descins astazi, la primele ore ale dimineții, la palatului bulibașei rromilor, Petrea Sandu. Baietii acestuia sunt banuiți ca au inșelat toate companiile de telefonie mobila din Romania (Orange, Vodafone, Telekom), achiziționand…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- Orange, Samsung Electronics și Cisco anunța un parteneriat ce presupune testarea tehnologiei 5G. Aceasta va incepe in a doua jumatate a anului 2018, in mai multe zone urbane din Romania. Astfel, Orange devine primul operator care efectueaza un test privind accesul clienților la rețeaua wireless 5G multi-vendor…

- Al doilea operator de pe piața de telefonie mobila din Romania, cu venituri de 182,3 milioane euro și 9.944.595 utilizatori, joaca la mai multe capete și discuta despre o fuziune care ar putea schimba radical locurile pe podium.Deși nu se afla la prima incercare, Vodafone a confirmat intenția…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit si a solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicatii electronice si servicii postale din Romania, cu aproape 25% mai multe fata de anul 2016. „Relatia contractuala cu furnizorul…

- Standardul 5G este pe cale sa revoluționeze lumea digitala și nu numai. Va fi mai mult decat un salt in materie de viteza de transfer a datelor pentru telefoanele mobile. Intr-adevar, vom vedea și asemenea imbunatațiri, iar predicțiile vorbesc despre viteze de transfer de 10 ori mai mari decat in prezent.…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica propunerea de a scadea tarifele pe care furnizorul acceptor le datoreaza furnizorului donor pentru fiecare numar portat. „Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la nivel national…

- Austria a informat ca suplimenteaza controalele la frontiera cu Italia pentru "evita repetarea situatiei din anul 2015""Este vorba de o unitate pentru interventii rapide care poate fi mobilizata in doar cateva ore la frontiera", a declarat Herbert Kickl, potrivit Mediafax. Citeste…

- ANCOM a publicat lista localitaților rurale din Romania inca nedeservite de rețele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice, in unele dintre acestea fiind posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI). Potrivit ANCOM,…

- Mihai Tudose, in prezent fost premier, omul cu ”Trabantul” de la Palatul Victoria, a demisionat la cererea gaștii, in miez de noapte. Sa fie de la Carmen Dan, femeia fatala PSD-ului? Sau sa fie de mai inainte, de la Rovana și Sevil, blandele semnatare ministeriale ale unei manarii de proporții, care…

- Zi tensionata și decisiva pentru PSD! Mai exact, conducerea partidului este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera, de data aceasta, o criza majora. Motivul? - Se pare ca președintele…

- Sorin Grindeanu, fostul premier al României, a venit cu o prima reacție cu privire la scandalul din PSD. ”Trebuie sa asiguram în acest moment stabilitate în țara noastra. Sa nu uitam ca la începutul anului 2019, România va asigura timp de șase luni preșesenția…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Dosarul Lucan. Voiculescu: "A existat un interes clar al unor oameni care se ocupa cu transplantul sa nu fie reguli" Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului…

- Uniunea Europeana a inceput din iunie 2017 reducerea tarifelor pentru roaming. De la 1 ianuarie 2018 urmeaza alte scaderi, ba chiar si o crestere a volumului de date. Din 15 iunie 2017, datele mobile consumate in roaming in UE si SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi,…

- Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 8 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2) – Partii funcționale: 6 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4) – Lungime totala a partiilor existente: 11 km – Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun) – Altitudine maxima: 2.010 m – Tunuri de zapada:…

- Sorin Grindeanu, noul presedinte al ANCOM, autoritatea care reglementeaza piata de 4 miliarde euro a comunicatiilor, a propus vineri scaderea tarifelor de terminare a apelurilor catre retelele mobile incepand cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut. Amintim ca arbitrul…

