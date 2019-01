Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune prelungirea, pana la data de 31 decembrie 2019, a calitatii de furnizor de serviciu universal a Companiei Nationale Posta Romana S.A. (CNPR). Propunerea ANCOM vine ca urmare a solicitarii Ministerului ...

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming, in SEE (Spațiul Economic European) fara taxe suplimentare a crescut de marți, 1 ianuarie 2019, conform unui comunicat de presa transmis anterior de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), informeaza Mediafax.„Incepand…

- Veniturile generate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice au fost in valoare de 8 miliarde de lei, in primul semestru al acestui an, a transmis Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) informeaza mediafax. Veniturile generate de furnizarea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, luni, ca decizia presedintelui autoritatii, privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe imobilele proprietate publica, a fost publicata in Monitorul Oficial, informeaza…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anunțat, joi, ca a decis sa permita ca numerele geografice fixe de telefon sa poata fi folosite si in afara ariei geografice in care au fost alocate. Decizia va fi aplicata peste aproximativ un an. „Astfel,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a dezbatut si adoptat impreuna cu industria, in cadrul sedintei Consiliului Consultativ din data de 7 noiembrie, tarifele maxime care pot fi percepute operatorilor de retele de comunicatii electronice pentru exercitarea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a dezbatut si adoptat, impreuna cu industria, in sedinta Consiliului Consultativ de miercuri, tarifele maxime care pot fi percepute operatorilor de retele de comunicatii electronice pentru exercitarea dreptului de acces…

- Vitezele medii de transfer de date experimentate de catre utilizatorii romani de internet, in primul semestru din 2018, au crescut atat pe segmentul de date internet fix (+14%), cat si pe mobil (+16%), comparativ cu al doilea semestru din 2017, arata datele contorizate prin aplicatia Netograf.ro,…