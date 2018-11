Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea tehnologiei 5G va crea in Romania peste 252.000 de noi locuri de munca și beneficii estimate la 4,7 miliarde euro pana in 2025, in sectoare precum auto, transporturi, utilitați și sanatate, conform estimarilor Comisiei Europene, se arata in proiectul de strategie 5G lansat in consultare…

- Asa cum se intampla in fiecare an, in ultimul week-end din octombrie, trecem la ora de iarna.Nu uitati deci sa va reglati ceasurile, in noaptea de sambata spre duminica. Asadar, ora 4 va deveni ora 3.E drept ca telefoanele inteligente se regleaza singure, in ceea ce priveste ceasul. Ramane de vazut…

- Presedintele Autoritatatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, timisoreanul Sorin Grindeanu, a anuntat ca si-ar dori o noua premiera pentru orasul care i-a oferit cariera politica si evolutia profesionala. In perioada urmatoare va avea loc lansarea licitatiei pentru implementarea…

- Miercuri, la ora 9:00, incepe controlul pe care o delegatie a Comisiei Europene il desfasoara in Romania, vreme de o saptamana, pentru a stabili daca autoritatile din tara noastra au procedat corect in lupta cu pesta porcina africana (PPA). Romania participa, inca din 2015, la un program multianual…

- Ministerul Energiei acorda 118.751 mii lei pentru inchiderea minelor Lupeni și Lonea. Suma este aferenta acestui an. In acest sens a fost elaborat proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordarii ajutorului de…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat, miercuri, ca a urmarit evenimentele recente din Romania si are ingrijorari in legatura cu respectarea statului de drept in tara noastra. Oficialul strain a precizat ca asteapta sa vada ce va face Comisia Europeana legat de subiect.

- Asociatia World Wide Fund for Nature (WWF) atrage atentia asupra faptului ca, in incercarea de a impiedica raspandirea pestei in Romania, Guvernul se pregateste sa masacreze inutil nu numar ingrijorator de mare de animalele salbatice de prada. Specialistii asociatiei sustin ca pot dovedi faptul ca unele…

- Becurile cu halogen nu vor mai putea introduse pe piata de la 1 septembrie in nicio tara membra a Uniunii Europene. Astfel, acest tip de becuri sunt interzise la vanzare in Romania. In schimb, romanii vor putea cumpara becuri LED, care sunt mult mai eficiente economic, insa mai scumpe. Comisia Europeana…