ANCOM a aprobat condițiile pentru instalarea rețelelor publice de comunicații electronice în municipiul Sibiu ANCOM a comunicat Primariei Municipiului Sibiu decizia prin care au fost aprobate condițiile tehnice și economice pentru accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizica realizata de catre Primaria Municipiului Sibiu (PMS). Decizia ANCOM nr. 862/2019 vizeaza tarifele, regulamentul de acces, precum și modelul contractului si al cererii de acces la canalizația subterana a municipiului Sibiu. Condițiile tehnice și economice de acces la infrastructura PMS Primaria Municipiului Sibiu construiește canalizația subterana destinata instalarii de rețele publice… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie prin care stabilesc conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT in vederea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, vineri, ca supune consultarii publice un proiect de decizie prin care se stabilesc conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora cu sistemul…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat pe site-ul propriu, pentru consultare publica, proiectul de decizie prin care se stabilesc conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie prin care stabilesc condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT in vederea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie prin care stabilesc condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT.Conectarea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice proiectul de decizie privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Guvernul face anunțul!…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sfatuieste utilizatorii sa verifice conditiile de utilizare a serviciilor de telefonie si date mobile in roaming, dar si setar...

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații recomanda utilizatorilor sa verifice condițiile de utilizare a serviciilor de telefonie și date mobile in roaming, dar și setarile telefonului, inainte de a pleca in vacanța. Atunci cand aceștia se afla in apropierea granițelor…