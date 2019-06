Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sâmbata, într-o intervenție la Realitatea TV, ca a transmis un mesaj Ambasadei SUA în România, cu aprobarea premierului Dancila, referitor la cazul fetitei de 8 ani, din Mehedinti,

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, la Antena 3, ca in aceasta dimineața premierul Viorica Dancila a aprobat trimiterea unui mesaj pentru ambasada SUA in cazul adopției fetiței din Baia de Arama.„Azi dimineata am vorbit cu doamna premier, am trimis cu acceptul ei un mesaj ambasadei…

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.

- Cazul fetitei de 9 ani din Mehedinti, luata cu forta din mijlocul familiei care o ingrijea de cand era un prunc, pentru a fi data spre adoptie dincolo de Ocean, a ajuns si la urechile premierului. Aflata la Neptun, inaintea unei sedinte a PSD-ului, Viorica Dancila a asigurat ca se va face tot ce se…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu cere Autoritatii Nationale de Protectia Copilului si Avocatului Copilului sa faca ancheta in cazul adoptiei fetitei de 8 ani din localitatea Baia de Arama, judetul Mehedinti, luata de politisti de la asistentul maternal care a crescut-o de la un an. Fetita de 8 ani…

- Un politist de la Politia orasului Baia de Arama a fost retinut marti pentru 24 de ore, dupa ce a fost audiat de Parchetul de pe langa Judecatoria Baia de Arama intr-un dosar in care sunt cercetati mai multi politisti.

