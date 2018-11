Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a trimis doi profesioniști sa elimine dovezile privind uciderea lui Jamal Khashoggi la o saptamana dupa ce acesta a disparut la Consulatul Arabiei Saudite in Istanbul, a spus un oficial turc luni, subliniind ca acesta este un semn ca oficialii saudiți de rang inalt au știut de crima,…

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecți in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justiție din Turcia, informeaza agenția Reuters citata de Mediafax.

- Anchetatorii turci fac cercetari intr-un put din curtea reședinței consulului saudit la Istanbul, in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului și activistului saudit Jamal Khashoggi. Inițial, consulul nu a fost de acord, invocand faptul ca e teritoriu saudit.

- Politistii turci, care au efectuat doua perchezitii in consulatul general al Arabiei Saudite dupa uciderea lui Khashoggi, la 2 octombrie, nu au primit permisiunea de a face cautari in gradina misiunii diplomatice si sa cerceteze un put care se afla acolo, precizeaza Anadolu.Aceasta noua…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a declarat, marti, ca Administratia Donald Trump va revoca vizele unor oficiali sauditi suspectati ca ar fi implicati in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza agentia The Associated Press.

- Dupa ce au recunoscut uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul de la Istanbul, autoritatile saudite au demis sambata doi colaboratori apropiati ai printului mostenitor Mohammad bin Salman.

- O echipa de anchetatori ai politiei turce si de procurori au parasit marti consulatul Arabiei Saudite la Istanbul dupa ce au efectuat o perchezitie convenita cu autoritatile de la Riad in urma disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi.La finalul acestei perchezitii fara precedent cu o durata…