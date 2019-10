Stiri pe aceeasi tema

- Victoria partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), condus de Jaroslaw Kaczynski, in alegerile legislative din Polonia are o importanța majora și este "cea mai buna veste" pentru Ungaria, a declarat ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, pentru agenția MTI, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Partidul conservator-nationalist Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, a castigat alegerile parlamentare desfasurate duminica in Polonia, obtinand 44,6% din sufragii, dupa numararea voturilor din 91% dintre circumscriptii, transmite Reuters, citata de Agerpres. Principala formatiune…

- Conservatorii naționaliști la putere în Polonia au câștigat alegerile, cu 45,16% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale dupa numararea voturilor din 82,79% din circumscripții, publicate luni dimineața, anunța AFP.Partidul PiS al lui Jaroslaw Kaczynski obține astfel majoritatea…

- Cetatenii polonezi sunt chemati la urne, duminica, intr-un scrutin legislativ care a polarizat societatea din Polonia, in urma caruia opoziția are șanse sa-i infranga la limita pe conservatorii conduși de Jaroslaw Kaczynski, aflați la guvernare din 2015, informeaza postul France 24, potrivit Mediafax.Opoziția…

- Foști ambasadori polonezi ii transmit președintelui american Donald Trump ca democrația din Polonia este in pericol și il indeamna sa preseze guvernul populist in timpul unei vizite pe care acesta o va efectua in Polonia pentru a respecta drepturile omului și Constituția, potrivit MEDIAFAX."Domnule…

- Arheologi și studenți din Polonia continua sa faca cercetari aprofundate in același loc in care, in 1995, regretatul Nița Iercoșan facuse o descoperire uimitoare in județul Satu Mare: o statueta veche de aproximativ 8.000 de ani pe care a numit-o „VENUS de la Tașnad”. Conform paginii de Facebook a Universitații…

- Polonia comemoreaza joi 75 de ani de la izbucnirea Revoltei din Varsovia, cea mai mare insurgenta militara a fortelor de rezistenta subterane din tarile europene ocupate de nazism si unul dintre cele mai tragice evenimente din istoria tarii, relateaza DPA potrivit Agerpres. La 1 august 1944, la ora…