Stiri pe aceeasi tema

- Declarație-șoc a unui fost director TAROM, despre politizarea de la nivelul conducerii. Fostul șef al TAROM Madalina Mezei îl acuza pe Razvan Cuc, ministrul interimar de la Transporturi, ca i-a cerut sa țina la sol avionele în ziua votarii moțiunii de

- O comisie internationala de experti in siguranta aeriana a criticat dur, vineri, evaluarea sistemului de siguranta al avionului 737 Max al Boeing facuta de Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a SUA, in urma a doua accidente in care 346 de persoane si-au pierdut viata, transmite Reuters, potrivit…

- Anchetatorii indonezieni au descoperit ca greseli in mentenanta si erori ale pilotilor au jucat un rol central in prabusirea unui Boeing 737 MAX Lion Air anul trecut, relateaza Agerpres citand ziarul The Wall Street Journal.

- Actul de acuzare mentioneaza "deteriorarea, distrugerea, incapacitarea sau defectarea intentionate a unei aeronave si tentativa" de a comite toate acestea, dupa ce a intervenit asupra modulului de date (ADM) care transmite viteza, panta traiectoriei si alte date vitale despre avion.Conform…

- Indonezia a decis sa-si mute capitala pentru ca se scufunda treptat in Marea Java, dar Jakarta nu este singurul oras care se adanceste la o rata alarmanta. Houston, Lagos si Beijing sunt doar cateva metropole aflate in situatii asemanatoare, scrie CNN.

- Indonezia a decis sa-si mute capitala pentru ca se scufunda treptat in Marea Java, dar Jakarta nu este singurul oras care se adanceste la o rata alarmanta. Houston, Lagos si Beijing sunt doar cateva metropole aflate in situatii asemanatoare.

- Concluziile anchetei de la INML Anchetatorii cauta probe în locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal, suspect în cazul uciderii a doua adolescente din localitate, august 2019. Foto: Arhiva/ Nicolae Badea/ Agerpres Institutul National de Medicina Legala a respectat cu strictete toate procedurile…

- Alexandru Cumpanasu arunca bomba! Unchiul Alexandrei Macesanu a facut public un raport preliminar cu privire la cercetarea din primile zile in cazul nepoatei sale si al Luizei Melencu. Raportul arata clar ca anchetatorii stiau cui ii apartine telefonul de pe care copila a sunat la 112.