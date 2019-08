Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii i-au facut lui Gheorghe Dinca un profil care ne arata ca acesta este foarte posibil sa fie un criminal in serie. Profilul indica faptul ca Dinca nu este la primele crime, in cazul Luizei și Alexandrei.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa prezidențiala…

- Informație de ultima ora in cazul celor doua crime petrecute in Caracal! Oasele gasite in liziera de criminaliști zilele trecute ar fi ale Alexandrei, nu ale Luizei. Anchetatorii nu exclud ca cenușa gasita in butoiul din curtea criminalului sa fie impraștiata in mai multe locuri.

- Curtea lui Gheorghe Dinca pare un adevarat cimitir. Dupa ce ieri au gasit fragmente osoase, care ar fi umane, astazi anchetatorii au gasit noi fragmente osoase, dar inca nu se știe daca sunt de om sau nu.Citește și: IMAGINI ȘOCANTE Amanuntul care schimba complet mersul anchetei monstrului…

- Gheorghe Dinca a marturisit ca el este cel care le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu in casa lui din Caracal. Cu toate acestea, anchetatorii nu au nicio proba fizica privind moartea celor doua...

- Gheorghe Dinca, acuzat de doua tapiri, violuri și omoruri a ajuns miercuri, la Spitalul Penitenciarului Jilava pentru a primi ingrijiri medicale, deoarece, potrivit unor surse judiciare, acesta acuza dureri la nivelul coastelor si al pieptului, spunand ca ar putea avea o fractura provocata de anchetatori.…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut pana acum uciderea Alexandrei și Luizei, va fi adus astazi de anchetatori la locul savarșirii crimelor pentru reconstituirea faptelor.Procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca pentru omor calificat.

