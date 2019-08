Stiri pe aceeasi tema

- Criminaliștii care fac cercetari in locuința lui Gheorghe Dinca au gasit mai multe haine de dama și urme de sange pe lenjerie și pantaloni care ii aparțin lui Gheorghe Dinca, anunța Antena3.Cu toate acestea, nu exista nici acum indicii clare care sa arate ca fetele au fost acolo in casa.…

- Cazul de la Caracal va fi preluat de procurorii de la DIICOT Bucuresti, avand in vedere complexitatea acestuia si emotia pe care a generat-o. Pana acum, ancheta a fost derulata de procurorii antimafia de la Craiova. Anchetatorii nu au, pana acum, probe care sa ateste moartea celor doua fete, Luiza si…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, a fost luat, miercuri dimineata, din arestul IPJ Dolj, fiind dus catre Spitalul Penitenciar Jilava, unde urmeaza sa fie expertizat medical, potrivit unor surse judiciare.…

- Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal la neglijenta în serviciu în preluarea si gestionarea apelurilor la 112 în cazul Alexandrei Macesanu, care a cerut ajutor, reclamând ca a fost rapita…

- Mama Luizei Melencu, fata disparuta la Caracal și despre care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, a primit marti, 30 iulie, un mesaj potrivit caruia fiica sa este inca in viata. Femeia a sunat la 112 si a plecat impreuna cu Politia spre adresa indicata.Politistii din Caracal au plecat…

- Avocatul Bogdan Alexandru, aparatorul numit din oficiu al lui Gheorghe Dinca, spune ca probatoriul in cazul Luizei Melencu, fata rapita in luna aprilie, este „foarte subțire” și se bazeaza in mare parte pe recunoaștere.Citește și: BOMBA Gheorghe Dinca a fost AUDIAT la Craiova pentru o a TREIA…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- O serie de telefoane misterioase primite de parinții Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, dupa ce au fost rapite, ii preocupa pe anchetatori. In ambele cazuri, familiile au fost apelate de necunoscuți care au incercat sa induca piste false, anunțand ca adolescentele au plecat din țara.…