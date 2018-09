Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate audiaza la ora aceasta mai multe persoane asupra carora au fost descoperite mai multe kilograme de muguri de canabis. Audierea are loc in urma unor perchezitii efectuate in localitatea Hadambu, unde acestia detineau mai multe sere. Surse…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 fac cercetari pentru depistarea agresorilor a 169 de jandarmi. Anchetatorii au dat, in urma cu putin timp, un comunicat in care spun ca au inceput verificarile pentru a-i identifica pe cei care, la Mitingul Diasporei din 10 august, au bruscat si atacat…

- Un tanar care se ocupa de organizarea de petreceri tehno in diferite cluburi din tara a fost prins cand ridica plicuri cu droguri provenite din Olanda. Anchetatorii au stabilit ca tanarul din Neamt introducea drogurile la petreceri cu ajutorul unor fete, apoi le vindea.

- Magistratii au decis eliberarea din inchisoare a lui Iulian Ceia, cunoscut pentru implicarea in traficul de comori dacice. Anchetatorii l-au acuzat ca a coordonat retelele de traficanti de comori dacice, furate din cetatile antice ale Muntilor Orastiei.

- Anchetatorii au avut la dispozitie doua agende si, la un moment dat, chiar trei, pentru a-i pune sub acuzare pe primarii din „Lotul Ydail", sefii firmei de constructii din Turceni tinand o evidenta contabila paralela cu cea prezenta...

- Anchetatorii au stabilit concluziile preliminare ale accidentului aviatic de la Baza Borcea, petrecut pe 7 iulie, in urma caruia pilotul Florin Rotaru și-a pierdut viața. Potrivit unor surse, concluziile preliminare ale accidentului aviatic de la Baza Borcea arata ca: Motorul a funcționat in parametri…

- Kocharyan, care a fost al doilea presedinte al Armeniei, intre 1998 si 2008, se afla la tribunal si a fost arestat, a adaugat avocatul.Anchetatorii l-au acuzat pe Kocharyan de tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale dupa alegerile din 2008, cand aliatul sau Serzh Sarksyan a fost…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, au efectuat, la sfarșitul saptamani, doua perchezitii domiciliare. Au fost vizate locuinta si resedinta unei persoane, de 64 de ani, banuite de…