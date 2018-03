Stiri pe aceeasi tema

- Florin Mircea Buliga (43 de ani) s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, si a spus ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore și audiat. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele victimelor și ca poate comunica telepatic cu ele. Crima odioasa a avut…

- Noi detalii in cazu tripului asasinat care a șocat intreaga țara! Florin Mircea Buliga și-a ucis cu sange rece soția și cei doi copii și nu are nicio remușcare. Avocatul Daniel Diaconu a dezvaluit ca asasinul era drogat in momentul in care si-a omorat familia. Anchetatorii au gasit canabis in mașina…

- Polițiștii au soluționat marți, 27 martie, cazul unui tanar de 26 de ani care are un mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Satu Mare. Tanarul a fost condamnat la 1 an și 2 luni de inchisoare pentru comiterea unei infracțiuni la regimul circulației. Acesta a fost depus…

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat, pe rand, soția, fiica de 18 ani și fiul de 13 ani. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele. Femeia de 42 de ani și baiatul s-au luptat cu asasinul și au urme de autoaparare…

- Procurorul care a stat de vorba cu Florin Mircea Buliga spune ca barbatul nu are nicio urma de regret. Mai mult, ucigasul este convins ca prin fapta lui si-a trimis familia intr-o lume mai buna. Sustine chiar ca a reusit sa comunice telepatic cu sotia si copiii lui dupa crima si ca acestia i-ar fi transmis…

- Criminalul din Brașov, Florin Mircea Buliga, a facut declarații halucinante. El le-a spus anchetatorilor ca poate comunica telepatic cu soția și cei doi copii pe care i-a omorat. Barbatul susține ca victimele i-au transmis ca „e mai bine acolo”. De asemenea, el le-a mai spus polițiștilor ca a vorbit…

- Barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii ai sai a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, si va fi prezentat judecatorilor Tribunalului cu propunere de arestare preventiva, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ…

- Florin Mircea Buliga a oripilat o tara intreaga din cauza gestului sau necrutator. Barbatul care locuia cu familia in Brasov si-a ucis sotia si cei doi copii, luni noaptea, in timp ce acestia dormeau. Initial, barbatul incercase sa isi puna singur capat zilelor, insa nu a reusit sa isi duca planul pana…

- Florin Buliga, barbatul din Brașov care și-a ucis soția și cei doi copii, este audiat la aceasta ora. In fața anchetatorilor, criminalul a facut niște declarații șocante. Șocant, criminalul a spus ca, dupa ce și-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ea și ca aceștia i-au transmis ca „e…

- Detalii halucinante! Au fost facute publice declaratiile lui Florin Buliga, barbatul din Brasov care si-a ucis sotia si pe cei doi copii. In fata anchetatorilor, barbatul a declarat tot ce a facut, pas cu pas.

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii.…

- Un barbat s-a prezentat la Politie si a anuntat ca si-a omorat sotia si cei doi copii. Florin Mircea Buliga este autorul triplei crime de la Brasov. Acesta si-a ucis sotia si cei doi copii in timp ce acestia dormeau. Pe pagina de Facebook a sotiei exista mai multe fotografii cu toata familia. Se vorbește…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Angajatii firmei administrate de barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii spun ca barbatul nu era violent si nici nu parea violent. ”Era ortodox, nu avea alta credinta. Copiii veneau pe aici, nu se certa cu sotia”, spune o angajata.

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a prezentat marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Ucigasul din Brasov, care si-a ucis sotia si copiii, o fata si un baiat de 13, respectiv 18 ani, se numeste Florin Mircea Buliga. Este nascut in Suceava, la 6 aprilie 1974 si locuia cu familia pe strada...

- Un barbat și-a omorât soția în vârsta de 42 de ani și pe cei doi copii, o fata de 18 ani și un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Poliție, în Brașov. Potrivit unor surse din cadrul Poliției, la sediul IPJ Brașov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca și-a omorât…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Din primele informatii, rezulta ca afirmatiile lui au fost reale. Barbatul se afla in custodia politistilor.

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Inca o crima socheaza Romania: o femeie si cei doi copii ai sai au murit in conditii infioratoare, rapusi, aparent, de capul familiei. Oamenii legii au fost alertati de barbat din Brasov care, conform Antena 3, ar fi mers la Politie spunand ca si-a ucis sotia, fiica si baiatul. Politistii s-au indreptat…

- Barbatul in varsta de 43 de ani, din Brasov, a mers la Politie si le-a spus oamenilor legii ca si-a omorat familie. Politistii au mers imediat la locuinta barbatului si au gasit cadavrul sotiei, o femeie in varsta de 42 ani, dar si pe cele ale copiilor. Potrivit mytex.ro, tripla crima a avut…

