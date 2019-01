Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor documente judiciare, citate de portalul elvetian 24heures, Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a furnizat date ale sondajelor unui rus suspectat ca ar avea legatura cu serviciile de informatii de la Moscova inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din 2016.…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza daca a avut loc o complicitate intre intre conducatori rusi si echipa de campanie a miliardarului republican, i-a reprosat la 7 decembrie lui Paul Manafort ca a mintit politia federala (FBI), in pofida acodului sau de cooperare in ancheta rusa.…

- Pe langa cele care privesc țarile cu care liderul mondial, Statele Unite, are relații incordate, trei dintre ele pot afecta direct și Romania: consecințele unui Brexit fara acord pentru Uniunea Europeana, incetinirea creșterii economice la nivel mondial și o noua criza a migrației. 1. Ancheta lui…

- Paul Manafort, fost director de campanie al lui Donald Trump, ar fi avut o serie de intalniri secrete cu fondatorul WikiLeaks Julian Assange la ambasada Ecuatorului din Londra in 2013, 2015 și primavara lui 2016, cu cateva luni inainte de prezidențialele americane, scrie cotidianul The Guardian, preluat…

- Procurori au dezvaluit - din neatentie -, in alt dosar, existenta acestei inculpari secrete, a anuntat joi seara organizatia, potrivit AFP. Natura capetelor de acuzare retinute impotriva lui Assange era necunoscuta imediat. Julian Assange s-a refugiat in Ambasada Ecuadorului la Londra,…

- Președintele Trump intra de miercuri intr-un climat politic radical schimbat, in care se va confrunta cu perspectiva unui razboi de doi ani cu o Camera a Reprezentaților democrata, cu puterea de a-i bloca agenda legislativa. Combativ din fire, bucuros sa intre in confruntari, președintele trebuie acum…

- „Rusia a incalcat prevederile tratatului. Le-au incalcat de mulți ani și nu știu de ce președintele Obama n-a negociat sau nu a retras țara din tratat. Nu ii vom lasa sa incalce un acord nuclear și sa produca arme pe care noi n-avem voie sa le producem. Noi am respectat acordul, insa Rusia nu a facut-o,…

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…