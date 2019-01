Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, WikiLeaks a sfatuit jurnaliștii sa evite sa scrie 140 de lucruri ,,false și defaimatoare" la adresa fondatorului Julian Assange, care este momentan obligat sa ramana la ambasada ecuadoriana din Londra, potrivit Reuters.

- Roger Stone, prieten vechi si consilier neoficial al lui Donald Trump, a negat duminica dimineata ca ar fi discutat cu presedintele american despre o eventuala gratiere, in contextul in care presa a informat ca si el se afla in vizorul procurorului special privind Rusia, Robert Mueller, relateaza…

- Fostul șef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort a negat marți ca a avut intrevederi secrete cu fondatorul Wikileaks, Julian Assange, dupa ce cotidianul The Guardian a relatat ca cei doi s-au intalnit de cel puțin trei ori, inclusiv in 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Povestea…

- Departamentul de Justiție se pregatește sa demareze ancheta impotriva fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, și spera ca procesul sa se desfașoare intr-o sala de judecata din S.U.A, transmite The Hill .

- O instanta din Ecuador a respins luni plangerea lui Julian Assange impotriva regulilor impuse de ambasada ecuadoriana de la Londra, unde fondatorul WikiLeaks s-a refugiat in urma cu sase ani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

