- Un invatator din judetul Botosani este acuzat ca a strans de gat un elev de clasa I. Agresiunea a fost atat de grava incat micutul a ramas fara aer. Invatatorul nu se afla la prima abatere, fiind acuzat si in trecut ca a mai batut elevi de scoala primara. Cadrul didactic continua totusi sa predea copiilor.

- Din 19 Octombrie toti tinerii liceeni, sau studenti, cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 ani sunt asteptati la cursuri GRATUITE de dans de salon, in cadrul Proiectului European ,,Educatie prin Dans si Bune Maniere”- proiect realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Local Baia Mare si al Consiliului…

- Un copil de 12 ani a fost prins la volanul unei mașini, in Botoșani, iar pe scaunul din dreapta se afla un ”instructor” de ocazie, un barbat de 62 de ani. Mai mult decat atat, autoturismul in care se aflau era avariat iar asta a atras atenția oamenilor legii. Barbatul de 62 de ani este proprietarul…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a mers cu trofeul de excelența in educație la toate unitațile de invațamint unde a participat la deschiderea noului an școlar. Trofeul a fost acordat de Asociația Municipiilor din Romania, in cadrul unei gale organizate in toamna anului trecut, la Ateneul Roman, sub Inaltul…

- Mesajul premierului Viorica Dancila cu ocazia inceperii noului an scolar "Actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati, este crucial pentru dezvoltarea Romaniei. Pentru elevi, noul an scolar reprezinta studiul unor noi materii, descoperirea unui nou mod de a relationa cu informatiile,…

- Deși este vorba despre un minor la volanul unui autoturism de teren, iar actiunea putea avea urmari tragice, postarea de pe pagina de Facebook a „șoferului” a primit laude din partea unor adulți. Poliția s-a sezizat din oficiu si a demarat o ancheta. In urma verificarilor, a fost identificat…

- Autoritatile locale din comuna botosaneana Hiliseu Horia au dat startul unui program cu fonduri europene prin intermediul caruia 90 de copii nevoiasi si cu probleme in familie vor fi ajutati sa continue scoala. Zilnic vor fi ajutati la teme, vor primi mancare si vor fi lasati sa se joace sau consoliati…

- Un copil in varsta de noua ani din orasul Flamanzi, judetul Botosani, a ajuns in coma alcoolica la spital, dupa ce a fost gasit inconstient pe camp. In acest caz au fost declansate mai multe anchete.