Anchetă The New York Times: Rusia a bombardat patru spitale siriene în 12 ore pentru a salva guvernul lui Bashar al-Assad Rușii au salvat guvernul lui Bashar al-Assad prin intermediul Forțelor Aeriene Ruse care au bombadat în mod repetat spitale din Siria pentru a zdrobi ultimele puncte de rezistența în fața președintelui sirian, potrivit unei investigații The New York Times.

O analiza a unor înregistrari radio ale Forțelor Aeriene Ruse, nepublicate pâna acum, dar și declarațiile martorilor au permis ziarului sa identifice bombardarea a patru spitale în doar 12 ore în luna mai, iar de fiecare data bombardarile sunt legate de piloți ruși.

Rusia a fost de multe ori acuzata…

Sursa articol: hotnews.ro

