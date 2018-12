În România, rata mortalității infantile este dublă față de media din Uniunea Europeană

Cifrele sunt de-a dreptul alarmante și arată că, anual, la noi în țară se sting peste 1500 de copii cu vârste sub un an. Am ajuns aici din cauză că spitalele duc lipsă de medici și aparatură modernă, iar viitoarele… [citeste mai departe]