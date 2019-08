Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a afirmat ca Gheorghe Dinca are mai multe victime, pe care „le localizeaza dupa perioade, nu dupa nume”. Criminaliștii care se ocupa de cazul din Caracal au gasit luni fragmente umane intr-o padure din apropierea orașului, dupa ce Dinca le-a dezvaluit ca…

- Expertul criminolog Dan Antonescu este convins ca Gheorghe Dinca mai are și alte victime la activ. Acesta este convins ca gropile betonate din curtea casei ororilor de la Caracal ascund bucați de cadavre.Citește și: Alexandru Cumpanașu a EXPLODAT dupa ce o femeie a ACUZAT ca Dinca cerea taxe…

- Cea de-a treia zi de verificari extinse la casa lui Gheorghe Dinca a adus probe noi in ancheta, dar și o teorie infricoșatoare: aceea a existenței și a altor victime. In mașina lui Dinca anchetatorii au descoperit fire de par de culoari diferite, ceea ce indica prezența mai multor persoane in autoturismul…

- Anchetatorii s-au intors la locuința lui Gheorghe Dinca, pentru cea de-a doua zi a perchezițiilor coordonate de DIICOT Central. Anchetatorii au strans deja noi probe și continua sa faca cercetari pentru a dezgropa mai multe secrete.

- Anchetatorii au confirmat faptul ca in curtea lui Gheorghe Dinca s-au gasit ramașițele a cel puțin trei victime. Cu toate acestea, surse apropiate anchetei susțin ca numarul ar putea fi mult mai mare și s-ar apropia de 20.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o…

- Cezar Giosan, profesor de Psihologie la Berkeley College, New York, a realizat profilul psihologic al criminalului Gheorghe Dinca. Acesta sustine ca cele doua fete, Luiza si Alexandra, nu sunt cu siguranta singurele victime ale ucigasului."Am citit cu lacrimi in ochi despre Alexandra. Traiesc…

- Anchetatorii au inceput reconstituirea in cazul crimelor de la Caracal. Gheorghe Dinca urma sa se intoarca in casa in care a ucis-o pe Alexandra dupa ce fata sunase la 112, dar au decis sa mearga pe malul Dunarii, unde ar fi aruncat trupul unei victime. Intre timp, locuința sa este pazita de jandarmi,…