- Procurorul general William Barr a renuntat miercuri sa mai depuna marturie in fața Camerei Reprezentanților cu privire la modul in care s-a ocupat de ancheta lui Robert Mueller, care a provocat tensiuni intre președintele american Donald Trump și democrații din Congres, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a anuntat miercuri ca nu se prezenta joi la o audiere parlamentara privind modul in care a gestionat raportul de ancheta asupra ingerintelor ruse in alegerile prezidentiale din 2016, lasand sa se intrevada o disputa apriga cu democratii in Congres.…

- Camera Reprezentantilor a transmis Administrației Trump o citație prin care cere Departamentului de Justiției sa le ofere Raportul Mueller in versiune completa, necenzurata, așa cum a fost cea de joi seara. Presedintele Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților, Jerry Nadler, a anunțat ca Departamentul…

- Democratiii cer informatii bancare, inclusiv Deutsche Bank, legate de Trump. Obiectul acestor investigatii este, insa acelasi - amestecul rus in alegerile prezidentiale din 2016, in care Trump a obtinut o victorie.Democratii detin majoritatea in Camera Inferioara a Congresului, ceea ce…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei, a declarat, luni, ca "exista o oportunitate de a redefini o multime de lucruri" in relația Rusiei cu SUA, dupa publicarea concluziilor raportului intocmit de procurorul special Robert Mueller cu privire…

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…

- Procurorul special Robert Mueller a remis vineri raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in 2016, iar ministrul justitiei ar putea dezvalui in acest weekend esenta acestuia, relateaza AFP preluat de agerpres.Citeste…

- Procurorul special Robert Mueller a remis vineri raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in 2016, iar ministrul justitiei ar putea dezvalui in acest weekend esenta acestuia, relateaza AFP. Bill Barr, procuror general SUA,…