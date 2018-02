Stiri pe aceeasi tema

- Alex van der Zwaan, care este casatorit cu fiica unui oligarh ruso-ucrainian, a fost acuzat de marturie falsa in legatura cu activitatile desfasurate in Ucraina. Conform unor documente legale depuse la Washington, van der Zwaan nu a mentionat un schimb de mail-uri din 2014 cu o persoana neidentificata…

- Procurorul special Robert Mueller a extins ancheta in cazul presupuselor contacte externe ale echipei presedintelui Donald Trump, fiind verificate legaturile lui Jared Kushner, ginerele si principalul consilier prezidential, cu investitori din China, afirma surse citate de CNN.

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza cazul presupuselor contacte cu Rusia, relateaza CNN.

- Ambasadoarea desemnata pentru a reprezenta Statele Unite in Singapore a renuntat in cele din urma la postul sau, o decizie considerata "dezamagitoare" vineri de presedintele Donald Trump, informeaza sambata AFP. Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de…

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Potrivit cotidianului american, Donald Trump ar fi dat in iunie 2017 ordinul ca procurorul special Robert Mueller sa fie destituit, insa consilierul juridic al Casei Albe Don McGahn ar fi refuzat, insa, abia dupa ce Don McGahn ar fi amenintat ca demisioneaza, s-ar fi razgandit Donald Trump, a dezvaluit…

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a afirmat miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale, scrie AFP.

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump doreste sa stea de vorba cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova i...

- Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, a ajuns la o intelegere cu echipa procurorului special Robert Mueller si va fi intervievat de aceasta, in loc sa compara in fata unui mare juriu pentru a depune marturie in ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a primit citatie din partea procurorului special Robert Mueller pentru a depune marturie in fata juratilor unei instante federale despre posibile contacte cu Rusia, afirma surse citate de New York Times.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Donald Trump a refuzat sa spuna miercuri daca ar accepta sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in cadrul anchetei referitoare la Rusia, repetand ca nu a existat "nicio conspiratie" intre echipa sa de campanie si Moscova, in 2016, transmite AFP. Conform presei americane,…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…

- Donald Trump l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca si-a "pierdut mintile", intr-o usturatoare declaratie care marcheaza o ruptura de cel care a fost unul dintre strategii victoriei sale spectaculoase din 2016. Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, l-a dat, miercuri, in judecata pe procurorul special Robert Mueller, cel care conduce investigatia privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, pe motiv ca procurorii nu au respectat legea pe durata anchetei, relateaza CNN.

- Mihai Alexandru Isvanca, în vârsta de 25 de ani, si Eveline Cismaru, în vârsta de 28 de ani au fost retinuti pe 15 decembrie 2017, pe Aeroportul Henri Coanda dupa ce, cu patru zile înainte, au fost pusi sub acuzare de autoritatile americane. Cei doi sunt învinuiti…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 va fi una corecta, insa a adaugat ca aceasta afecteaza imaginea SUA, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu intentioneaza sa-l demita pe Robert Mueller, procurorul special care coordoneaza investigatiile privind ingerintele Rusiei in campania electorala din 2016 si presupuse contacte intre apropiati ai liderului de la Casa Alba si oficiali rusi.

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi in curand Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, relateaza CBS News.

- Procurorul special care conduce ancheta privind amestecul Rusiei in prezidentialele americane din 2016, a cerut documente financiare din partea Deutsche Bank, banca lui Donald Trump, scrie agentia France Presse, citand...

- Deutsche Bank a fost somata de catre procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta in dosarul rus, sa-i furnizeze documente despre legaturile pe care le are cu Donald Trump si cu familia acestuia, potrivit cotidianului Handelsblatt si Bloomberg, scrie AFP.Aceasta cerere a fost adresata…

- Echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza cu privire la un presupus amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 l-a acuzat pe Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, ca a colaborat cu un coleg rus la redactarea unui articol de opinie despre…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat in dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit pe vicepreședintele…

- Michael Flynn, fostul efemer consilier pe probleme de securitate nationala al presedinteluii Donald Trump, a fost inculpat pentru ca i-a mintit pe anchetatori in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, a anuntat vineri justitia americana.Generalul in regragere Flynn a fost…

- In baza intelegerii, Manafort va fi eliberat din arestul la domiciliu, dar nu-si va primi pasapoartele inapoi si implicit nu va putea parasi Statele Unite. In plus, acesta a acceptat sa-si restrictioneze deplasarile la statele Florida, Virginia, New York si Washington DC. Avocatul Kevin…