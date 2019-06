Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier juridic al Casei Albe Don McGahn a primit ordinul sa nu depuna marturie in fata Congresului, a anuntat luni presedintia de la Washington, angajata intr-o disputa cu democratii cu privire la urmarile anchetei ruse, relateaza AFP. Depozitia lui Don McGahn, care a parasit Casa Alba in…

- Avocatul principal al Casei Albe, Pat Cipollone, a respins printr-o scrisoare solicitarile de documente si de marturii transmise de Jerry Nadler, presedintele puternicei comisii juridice din Camera Reprezentantilor. In opinia lui Cipollone, comisia nu are dreptul "sa-i hartuiasca pe opozantii…

- Donald Trump nu doreste in cele din urma ca o comisie a Congresului sa il audieze pe procurorul special Robert Mueller in legatura cu presupusele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, estimand ca opozitia democrata cauta "sa refaca" o ancheta care nu l-a pus sub acuzare,…

- Procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta asupra presupuselor ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, urmeaza sa fie audiat la 15 mai de o comisie din Congres, a afirmat duminica un membru al acestei comisii, relateaza AFP."O data de principiu a fost…

- Procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta asupra presupuselor ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, urmeaza sa fie audiat la 15 mai de o comisie din Congres, a afirmat duminica un membru al acestei comisii, relateaza AFP. "O data de principiu a fost fixata…

- Procurorul general William Barr a renuntat miercuri sa mai depuna marturie in fața Camerei Reprezentanților cu privire la modul in care s-a ocupat de ancheta lui Robert Mueller, care a provocat tensiuni intre președintele american Donald Trump și democrații din Congres, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a anuntat miercuri ca nu se prezenta joi la o audiere parlamentara privind modul in care a gestionat raportul de ancheta asupra ingerintelor ruse in alegerile prezidentiale din 2016, lasand sa se intrevada o disputa apriga cu democratii in Congres.…

- Democrații americani ramân divizați duminica asupra riscurilor politice a unei proceduri de destituire a președintelui Donald Trump pentru obstrucționarea justiției, un delict pe care ei îl cred dovedit de raportul procurorului special Robert Mueller, relateaza AFP. Tabara republicanilor…