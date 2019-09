Anchetă privind o deturnare de fonduri la FPOe la Viena Parchetul din Viena a anuntat marti ca a fost lansata o ancheta privind o posibila deturnare de fonduri in interiorul partidului austriac de extrema dreapta FPOe (Partidul Libertatii). Anuntul survine cu cinci zile inaintea alegerilor legislative considerate cruciale pentru viitorul acestui partid, transmite AFP potrivit Agerpres. Potrivit media austriece, justitia se intereseaza in special de cheltuielile personale ale fostului lider al FPOe si vicecancelar Heinz-Christian Strache, constrans sa demisioneze in mai, in urma scandalului IbizaGate.



O fosta garda de corp a lui Strache… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit media austriece, justitia se intereseaza in special de cheltuielile personale ale fostului lider al FPOe si vicecancelar Heinz-Christian Strache, constrans sa demisioneze in mai, in urma scandalului IbizaGate. O fosta garda de corp a lui Strache a fost retinuta in noaptea de luni…

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat ca vizita premierului Viorica Dancila in SUA e privata si nu ar trebui suportata din bugetul de stat. Liberalul a precizat ca aceasta calatorie pe banii statului inseamna deturnare de fonduri si se pedepseste cu...

- Norbert Hofer a preluat conducerea FPO in luna mai, in urma demisiei lui Heinz-Christian Strache, care si-a parasit functia in partid, dar si postul de vicecancelar, dupa scandalul de coruptie Ibizagate.Acest scandal a dus la caderea guvernului austriac, coalitie formata in 2017 si care…

- Oasele gasite in padure, fiiind intr-o stare excesiva de calcinare, n-au indicat niciun profil genetic. Iata, in esența, anunțul care ține incordata de cateva zile opinia publica, iar de aseara, din minut in minut, toate televiziunile – ca la execuția lui Ceaușescu – au ținut cu sufletul la gura nu…

- Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de Inspectie pentru procurori au dispus inceperea cercetarii disciplinare fața de procurorul Popescu Cristian Ovidiu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, cel care nu ar fi permis politistilor sa patrunda in casa lui Gheorghe Dinca inainte de ora…

- Procurorul general, Bogdan Licu, a dispus verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal privind modul in care s-a realizat supravegherea activitatii de cercetare penala in cazul adolescentei de 15 ani care ar fi fost ucisa de un barbat.

- Austria va pune capat in cele din urma unei exceptii in Europa, dupa dezbateri indelungate care au durat mai multi ani, urmand sa interzica fumatul in cafenele si restaurante incepand din luna noiembrie, a decis marti Parlamentul de la Viena. "Vom proteja sanatatea si vom prelungi vietile…

- Austria va pune capat in cele din urma unei exceptii in Europa, dupa dezbateri indelungate care au durat mai multi ani, urmand sa interzica fumatul in cafenele si restaurante incepand din luna noiembrie, a decis Parlamentul de la Viena. "Vom proteja sănătatea şi vom prelungi vieţile…