- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, un apropiat, o vreme, al presedintelui american, inainte sa-i cada in dizgratie, a fost interogat in mai multe randuri de echipa procurorului special insarcinat cu ancheta rusa Robert Mueller, dezvaluie presa americana, scrie AFP preluata de news.roMichael…

- Donald McGhan, consilierul juridic al lui Donald Trump la Casa Alba, colaboreaza indeaproape in investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie BBC, care citeaza New York Times.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri ca procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele electorale ruse, este o persoana controversata, si a decis retragerea accesului la date secrete pentru un oficial din cadrul Departamentului Justitiei.

- Procurorul special Robert Mueller a oferit posibilitati pentru audierea presedintelui SUA, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania electorala din 2016, afirma surse citate de site-ul agentiei Associated Press.

- Procurorul special, Robert Mueller, s-a oferit sa reduca numarul intrebarilor privind obstructionarea justitiei pentru Donald Trump, dar doreste sa il chestioneze pe presedinte in persoana, conform unor surse CNN, transmite News.ro . Avocatii presedintelui s-au oferit anterior sa ii trimita procurorului…

- Procurorul special Robert Mueller, responsabil pentru a stabili daca a existat o intelegere intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, examineaza mesajele postate de acesta pe Twitter in cadrul investigatiei privind posibila ingerinta a Rusiei,…

