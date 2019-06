Anchetă pentru un filmuleţ sexy la Novaci Procurorii din cadrul DIICOT Gorj au deschis o ancheta dupa ce o minora de 16 ani din orasul Novaci a reclamat faptul ca a fost filmata in timp ce era obligata sa intretina relatii sexuale cu un verisor al sau. Filmarea s-a realizat cu un telefon mob... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Gorj, un tanar de 24 de ani din Scoarța a efectuat o depașire neregulamentara, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67, din direcția Scoarța – Tg Jiu. Acesta a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat de 51 de ani, din Novaci, care circula regulamentar,…

- Florin Citu, liderul grupului PNL din Senat, il acuza pe ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, ca ar fi amenintat un primar pentru a-l elimina de la un eveniment. Citu sustine ca maine trebuia sa sustina un discurs la Novaci, in Gorj, la sarbatoarea "Urcatul oilor la munte", insa primarul…

- Medicii de familie din Gorj vor o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Au aflat ca primul ministru va ajunge la Novaci, la finalul saptamanii viitoare, și au in plan sa o abordeze la o discuție privind problemele cu care se...

- Procurorii DIICOT Pitesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii au efectuat, astazi, 27 de perchezitii in Bucuresti si alte cinci judete: Arges, Constanta, Gorj, Buzau si Ilfov, intr-un dosar ce vizeaza fraude cu carduri bancare.

- In urma activitaților polițiștilor de combatere a criminalitații organizate din Valcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, din data de 09 aprilie, respectiv perchezițiile domiciliare efectuate in localitațile Ramnicu Valcea, Chiajna – județul Ilfov, Novaci, Targu Jiu – județul Gorj și in ...

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Valcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat in aceasta dimineața sapte percheziții in localitațile Ramnicu Valcea, Chiajna – județul Ilfov, Novaci, Targu Jiu – județul Gorj și in București. Acțiunea a vizat locuințele a 7 barbați,…

- Mai mulți primari din Gorj lucreaza la un proiect comun. Vor sa aduca gaze in localitațile pe care le conduc. Conducta de gaze va ajunge pana la Novaci sau Roșia de Amaradia. Edilii așteapta acum parafarea acestei ințelegeri, iar lo...