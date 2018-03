Ancheta pentru crima in cazul decesului exilatului rus Nikolai Glushkov (Scotland Yard)

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea s-a autosesizat si a inceput cercetarile in cazul unei agresiuni care a fost filmata si publicata pe o retea de socializare si in care victima...

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta la Colegiul „Ion Mincu” din Targu Jiu, dupa ce un elev ar fi fost agresat de doi colegi mai mari. Incidentul ar fi avut loc miercuri, in Caminul Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Targu ...

- Autoritatile malaeziene solicita guvernului australian sa preia rolul principal in examinarea resturilor materiale si ramasitelor umane in cazul in care locul epavei zborului MH370 va fi gasit in urmatoarele saptamani. In 2014, Malaezia a semnat de altfel un memorandum prin care Biroul australian pentru…

- Un colet suspect a fost descoperit, luni, in Norman Shaw Buildings - una dintre cladirile ce compun parlamentul britanic. Politia londoneza a anuntat spitalizarea „din precautie” a doua persoane. Dupa ce i s-a verificat conținutul de catre geniști, acesta s-a dovedit a fi fara riscuri.

- Politia britanica efectueaza o ancheta de mare amploare pentru a incerca sa faca rapid lumina asupra otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal, in continuare in stare "critica", a anuntat sambata guvernul de la Londra care se pregateste de lupta in cazul implicarii Moscovei, relateaza AFP.…

- Conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Arges a inceput o ancheta administrativa dupa ce, joi, o asistenta care a intervenit in localitatea Calinesti, unde un barbat si-a injunghiat concubina, a preluat agresorul care a incercat sa se sinucida si a lasat la fata locului victima, care era…

- Un batran in varsta de 90 de ani a fost gasit mort in locuinta sa. Cazul a avut loc ieri, in satul Cubolta, raionul Sangerei.Poliția a fost alertata de o vecina, care a vazut ca din casa iese fum.

- Serviciul de informatii MI5 considera ca otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost o incercare de asasinare legata de Rusia, scrie The Times, citand surse proprii. Poliția și MI5 considera ca faptele inițiale ale anchetei fac posibila discutarea despre ”sponsori” de stat…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima si sugereaza ca rana de la cap ar fi fost provocata de un obiect care a lovit-o, dar nu precizeaza…

- Presa din Italia prezinta o noua varianta a cauzei decesului lui Davide Astori (31 de ani), capitanul Fiorentinei. Fundasul a fost gasit fara suflare in camera sa de hotel din Udine, unde toscanii urmau sa joace, in Serie A, cu Udinese.Rai Sport prezinta o noua ipoteza a decesului subit al lui Astori,…

- O fata de 13 ani a cazut, in noaptea de duminica spre luni, de la mansarda unui bloc de pe strada Grivita din municipiul Botosani, in acest caz fiind deschisa o ancheta pentru a stabilit in ce imprejurari s-a petrecut evenimentul. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Agenția Naționala Penala din Slovacia l-a reținut pe omul de afaceri italian Antonino Vadala, banuit de legaturi cu clanul mafiotic Ndrangheta și care apare in investigația jurnalistului asasinat Jan Kuciak, scrie digi24.ro.

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta lucra, relateaza…

- Departamentul Investigatii al Politiei din Ucraina a finalizat urmarirea penala in cazul tentativei de asasinare a liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Ancheta a scos la iveala faptul ca in tentativa de asasinat sint implicati patru membri ai unei grupari criminale. Informatia…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Conducerea Spitalului judetean de Urgenta Buzau a demarat miercuri o ancheta administrativa in cazul bebelusului nascut mort saptamana trecuta la Maternitatea din Buzau. Medicul Anca Serbanoiu este acuzata de un barbat ca nu ar fi luat in serios sesizarile cu privire la starea fatului din pantecele…

- O mare nenorocire a avut loc, in aceasta seara, in satul Dunareni, comuna Aliman, din judetul Constanta.Acolo, din motive neelucidate inca, un barbat in varsta de 64 de ani s a spanzurat.In ciuda eforturilor medicilor de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta barbatul nu a mai putut fi salvat.Politia…

- Barbatul in varsta de 41 de ani, gasit mort in acesta dimineața intr-un parc din sectorul Ciocana s-ar fi sinucis, impușcandu-se. Poliția a gasit langa cadavrul polițitului un pistol.

- Trei persoane din comuna olteana Ganeasa au ajuns la spital pline de sage, dupa ce au fost agresate, in mijlocul drumului, de doi indivizi. Printre victime se numara și o femeie in varsta de 52 ani. Poliția a deschis o ancheta pentru a stabili identitatea agresorilor, precum și imprejurarile incidentului…

- Medicii care nu i-au acordat ajutorul cuvenit tinerei din Drochia decedate la inceputul lunii noiembrie au fost pedepsiți, a anunțat astazi premierul Pavel Filip, citat de NOI.md. Cu toate acestea, șeful Executivului s-a declarat nemulțumit de rezultatele anchetei, intrucit, spune el, a fost tergiversata.…

- Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei. Se pare ca tanara se certase cu barbatul si nu voia sa se mai impace cu el. In dupa-amiaza de marti, avea programare la coafor sa-si aranjeze parul. Cei doi erau concubini si au un copil minor. Femeia se afla in coafor cand s-a intamplat incidentul,…

- O invatatoare de la o scoala generala din orasul Calan este cercetata de politie pentru purtare abuziva, dupa ce, vineri, ar fi agresat un elev de 10 ani, iar copilul s-a ranit la buza, lovindu-se cu capul de banca. Incidentul a avut loc in timpul unei ore de curs, in sala de clasa, copilul fiind…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a demarat o ancheta in cazul gravidei din Neamț care a decedat dupa ce a fost plimbata in patru spitale. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a deschis o ancheta in cazul femei gravide de la Spitalul Municipal Roman care a decedat dupa ce a fost plimbata…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a anuntat, miercuri, ca Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti a confirmat primul caz de tuberculoza la unul din cei trei copii internati, dupa ce educatoarea lor fost internata in spital cu aceeasi boala. Politia a deschis un dosar penal in acest caz.

- Facebook devine o unealta din ce in ce mai utila pentru oamenii legii. In Danemarca, peste 1.000 de tineri sunt anchetati de politie dupa ce au distribuit un clip video pe Messenger. Peste ocean, politia canadiana a arestat o tanara dupa ce aceasta a publicat un selfie pe Facebook. In imaginea respectiva…

- DSP Dambovita a anuntat ca ancheta epidemiologica inc azul copiilor imbolnaviti de TBC, boala transmisa, se pare, de catre o educatoare in varsta de 30 de ani, este in derulare. De asemenea, inainte de inceperea scolii, unitatea a fost dezinfecatata.

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul copilului de un an si jumatate decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, fiind ridicate documentele intocmite de medici, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Ajutorul de inmormantare a crescut cu 1.000 de lei, fiind acum in cuantum de 4.162 lei. Cui se acorda ajutorul de inmormantare. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care…

- Poliția a declanșat o ancheta in cazul fetiței de un an și jumatate din Stana care a murit azi, 11 ianuarie, la Spitalul Județean Satu Mare. Potrivit procedurilor, oamenii legii au deschis o ancheta penala in acest caz. Mai multe detalii despre acest caz citiți aici: https://www.satmareanul.net/2018/01/11/un-nou-scandal-la-spitalul-judetean-un-copil-a-decedat

- In urma unei discuții purtate cu managerul Spitalului Județean de Urgența Suceava, Gheorghe Flutur i-a cerut acestuia sa faca o ancheta in cazul Cristinei Ungureanu, de 63 de ani, care a murit saptamana trecuta in urma unei peritonite.

- Un tanar, de 29 de ani, din comuna gorjeana Stejari, a fost ucis azi-noapte, in urma unui scandal. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, patru persoane implicate in evenimentul respectiv au fost identificate si conduse la audieri. Cazul a ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, a oferit un interviu pentru portalul de știri UNIMEDIA, in care a vorbit despre totalurile anului 2017 și ce ne aștepta in anul viitor. De asemenea, a vorbit despre cazul Braguța și despre alte crime, care au ramas un mister, dar și despre reforma MAI.…

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- Politia croata a incalcat acordul de readmisie incheiat cu Serbia in cazul unei fetite afgane in varsta de 6 ani care a fost lovita mortal de un tren la granita dintre cele doua tari, in luna noiembrie, a indicat marti Centrul pentru ajutorarea solicitantilor de azil, o organizatie neguvernamentala…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore."Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri si…

- Cazul celor doua fetițe care au decis la doar 13 ani sa iși ucida colega pentru a-i face pe plac unui personaj fictiv desprins din legendele urbane, a șocat pe toata lumea. Incredibila intamplare a avut loc intr-o dimineata in cadrul unui joc „de-a v-ati ascunselea”. Cele doua fete de 12 ani, Morgan…

- Cei doi bebelusi care au murit luna trecuta la Maternitatea Cuza Voda din Iasi nu au luat bacteria Klebsiella din spital, ci, cel mai probabil, de la vizitatori, sustin reprezentantii Directiei de Sanatate Publica din...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a distribuit pe contul sau de Facebook un filmulet in care se afirma ca, potrivit legilor actuale, orice cetatean poate fi condamnat pe baza camerelor video pentru o crima pe care nu a comis-o daca "politia incompetenta" vrea sa gaseasca "un tap ispasitor".

- PSD se folosește de crima de la metrou pentru a justifica schimbarile la legile justiției și modificarile la codurile penale. Intr-un clip distribuit de Lia Olguța Vasilescu și de PSD Craiova se arata ca „poliția incompetenta” vrea doar sa caute țapi ispașitori și nu adevarații faptuitori. Textul…