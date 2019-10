Ziarul The New York Times (NYT) a dezvaluit joi seara, citand doua surse apropiate dosarului, ca aceasta investigatie, pana acum administrativa, supervizata de catre secretarul Justitiei Bill Barr, a fost transformata in ancheta penala.

Procurorul John Durham, insarcinat cu aceasta noua ancheta penala, are acum autoritatea sa convoace martori si sa emita ordonante in vederea obtinerii unor documente. Contactat de AFP, Departamentul Justitiei nu a raspuns.



Senatoarea democrata Amy Klobuchar, fost procuror si candidata la Casa Alba in 2020, considera ca este vorba nici mai mult,…