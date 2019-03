Nord-coreenii pot avea tot ceea ce isi doresc. Ei obtin ce este mai bun atunci cand au nevoie', remarca Hugh Griffiths, care a coordonat in ultimii cinci ani grupul de experti ONU pentru Coreea de Nord. Vehicule de lux au fost vazute in posesia nord-coreenilor in 2018 si 2019 la intalniri internationale implicandu-l pe presedintele Kim Jong Un, indica un raport ONU publicat marti integral, dupa o serie de scurgeri de informatii in presa la inceputul lunii februarie, informeaza AFP.



In documentul lor, expertii ONU considera ca numeroasele sanctiuni economice internationale sunt 'ineficiente',…