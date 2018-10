Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost implicat alaturi de fratii sai in manevre fiscale suspecte prin care parintii sai au evitat impozitarea, scrie marti cotidianul New York Times, citat de Reuters.Ancheta ziarului se bazeaza pe circa 200 de declaratii fiscale obtinute de jurnalisti…

- Ancheta ziarului se bazeaza pe circa 200 de declaratii fiscale obtinute de jurnalisti si arata ca Trump a primit sume mari de bani - echivalente cu 413 milioane de dolari la valoarea actuala - din afacerile imobiliare ale tatalui sau.Avocatul lui Trump, Charles Harder, a declarat ca informatiile…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a spus sambata ca sancțiunile SUA contra Iranului produc probleme economice ce ar putea duce la o "revoluție reușita", transmite Reuters. Declarațiile sale contrasteaza cu cele ale Administrației Trump, poziția oficiala fiind ca SUA nu cauta o schimbare…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca nu este implicat de situatia juridica a fostului sau sef de campanie, Paul Manafort, transmite Reuters. Avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, sustine acelasi lucru despre procesul lui Michael Cohen, fost avocat al lui Trump. Un juriu l-a declarat…

- Agentul FBI Peter Strzok, exclus in decembrie din ancheta privind ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane pentru ca s-a aflat ca a scris mesaje sms critice la adresa lui Donald Trump, a fost concediat din politia federala a SUA, a anuntat luni avocatul sau, transmite Reuters.…

- Un grup de circa 20 de nationalisti albi a manifestat duminica la Washington, la un an de la violentele din Charlottesville, statul Virginia, relateaza Reuters. Politia a tinut la distanta sute de contramanifestanti de stanga, in piata Lafayette din fata Casei Albe. Dupa circa doua ore si cateva…

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters. Cohen,…

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters. Maria Butina, in varsta de 29 de ani, lucra sub indrumarea…