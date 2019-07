Stiri pe aceeasi tema

Un procuror al Secției de Investigare a Infractiunilor din Justiție se va intalni in cursul zilei de luni cu tatal Alexandrei, au declaat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.

DIICOT nu exclude posibilitatea ca suspectul principal in cazul Caracal sa fi avut complici, spune procurorul șef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu.Intrebata daca ne putem aștepta inclusiv la eventuali complici ai lui Gheorghe Dinca, Georgiana Hosu a raspuns „Pana la urma, haideți sa nu inlaturam…

Bogdan Alexandru,avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, spune ca nu sunt probe noi gasite in ultimele 24 de ore,iar sangele din curte este de natura animala. Mai mult, aparatorul spune ca procurorii au incercat insistent sa afle despre Alexandra de la suspect, dar acesta susține ca nu știe nimic,…

Procurorul șef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, spune ca ancheta in cazul Caracal este dificila deoarece este vorba despre o locație foarte mare „care trebuie luata la milimetru". „Nu cred ca se putea mai mult decat atat, mergem pe toate pistele", a afirmat Hosu, conform Mediafax.Jurnaliștii…

Experții de la IML au intrat in posesia ramașițelor de la casa suspectului din Caracal. Probele vor fi analizate luni, in prezența unui procuror DIICOT, au informat surse IML pentru ȘTIRIPESURSE.ro.

Informații exclusive aparute in urma cu puțin timp. Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, a dezvaluit ca medicii au confirmat ca mai multe fire de par gasite in mașina suspectului aparțin fetei.

Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei, fata de 15 ani din Olt,a fost adus duminica dimineața de Poliție din nou la casa in care se presupune ca a avut loc crima. Forțele de ordine pazesc zona, avand in vedere tensiunile de seara trecuta cand oamenii sau strans la poarta,…

- Informații de ultima ora in cazul tragediei din Olt. Dupa mai multe ore de cautari, anchetatorii au gasit o valiza cu haine și ramașite dintr-un trup aparent carbonizat in lacul din Caracal, conform Antena 3.Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca ar fi ucis mai multe fete, refuza sa iși recunoasca…