Anchetă manipulare ROBOR. Comisia economică din Senat, raport Dupa ce plenul Senatului a adoptat pe 11 februarie un proiect de hotarare prin care a acordat un termen de 60 de zile Comisiei economice sa deruleze ancheta mentionata, au fost audiati presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, trezorierii din acea perioada ai unor banci si alte persoane care au oferit unele informatii.



"Dupa o luna de audieri, comisia a decis sa emita o concluzie preliminara, intr-o majoritate covarsitoare, si anume ca ROBOR, indicele in functie de care se calculeaza, in prezent, ratele in lei ale romanilor, nu are nicio legatura cu realitatea. ROBOR… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului a ascultat, marți, pledoaria liderului senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, care s-a plans ca liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, refuza sa se prezinte la audieri in ancheta privind suspiciunile de manipulare a ROBOR, discuțiile fiind presarate cu ironii și replici acide.Senatorii…

- Biroul permanent al Senatului a decis luni sa trimita o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, pentru a-i solicita sa le permita directorilor din BNR Nicolae Cinteza si Serban Matei sa vina la Comisia economica, pentru a fi audiati in ancheta care vizeaza modul in care…

- "De maine incepem sa ne lamurim in legatura cu ROBOR-ul! Incepand cu ora 14.00, la Comisia economica a Senatului, incep audierile in legatura cu modul in care a fost inchisa singura investigație a Consiliului Concurenței privind manipularea ROBOR-ului. Maine incepem cu președintele Consiliului…

- Potrivit ordinii de zi a sedintei de marti a Comisiei economice din Senat, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici va fi prezent pentru a discuta aspecte referitoare la impactul masurilor fiscal-bugetare introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR. Senatorul ALDE Daniel Zamfir…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR. Senatorul ALDE Daniel Zamfir…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anunțat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, și pe Marius Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței pentru a da explicații despre calcularea indicelui ROBOR.Acesta a solicitat Bancii…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anunțat ca îi va chema, pe 29 ianuarie, la audieri în Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, și pe Marius Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței pentru a da explicații despre calcularea indicelui ROBOR, transmite Mediafax.Acesta…