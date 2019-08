Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Vrancea a sunat la 112 și a anunțat ca a fost șicanata in trafic și ca ii este frica sa mai iasa din casa. Reacția dispecerei a reamintit de cazul de la Caracal. Femeia a anunțat-o ca politistii sunt implicati in misiuni si nu exista oameni disponibili la acel moment. Iata o The post Operatorii…

- Trei cutremure au avut loc in Romania in mai putin de sase ore, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul a fost inregistrat la ora 00.05, in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri. magnitudinea inregistrata a fost de 4,1 pe scara Richter. Un alt…

- Președintele Camerei Deputaților vrea Comisie parlamentara in cazul tragediei de la Caracal. Marcel Ciolacu a anunțat in urma cu puțin timp ca va cere constituirea de urgența a unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la situația revoltatoare de la Caracal soldata cu moartea unei…

- UPDATE Parapantistul francez, cautat de zeci de politisti, jandarmi si salvamontisti, a fost gasit, luni, la o pensiune din localitatea Gresu, judetul Vrancea. El le-a povestit salvatorilor ca s-a prabusit si a mers pe jos, prin padure, 20 de kilometri, pana a ajuns in zona locuita, transmite Mediafax.…

- Incep audierile in comisia de ancheta a alegerilor europarlamentare din 26 mai. Primii audiati sunt doi profesori de matematica, amandoi semnaland nereguli in procesele verbale. Este vorba despre Dan Selaru si Ionuț Aparhideanu care au fost invitati sa explice comisiei analizele lor. Zilele urmatoare…

- Liviu Dragnea ramane inchis la Penitenciarul Rahova, in regim inchis, a decis o comisie a penitenciarului, la finalizarea perioadei de carantina de 21 de zile de la incarcerare. De altfel, fostul președinte PSD a depus o cerere pentru a ramane in continuare in regim de detenție la Penitenciarul Rahova,…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 13.00, in cadrul alegerilor…

