Stiri pe aceeasi tema

- Furtul a fost comis in noaptea de joi spre vineri, intr-o scara de bloc de pe strada Martirii de la Fantana Alba din Timișoara. Proprietarul a legat bicicleta de caloriferul din scara blocului joi seara, iar vineri dimineața nu a mai gasit-o. Hoții au reușit sa deschida incuietoarea și au lasat lanțul…

- Codul galben de vijelie și precipitații abundente a provocat pagube semnificative in zona de vest a țarii. Cantitatea uriașa de apa cazuta intr-un timp foarte scurt a testat, printre altele, și limitele tavanului centrului comercial Euro din Timișoara, care a cedat și s-a rupt, la fel ca o țeava de…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din judetul Botosani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit, cel mai probabil, de o masina, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp, scrie Agerpres. Potrivit acesteia, barbatul a fost gasit decedat pe drumul…

- Tanarul era pur și simplu prabușit pe caile de acces din incinta pieței. Avea semnalmentele unei persoane care a consumat substanțe interzise, transmit oamenii legii, astfel ca polițiștii l-au luat la intrebari. „Cand a inceput sa-și revina, acesta a fost dus la sediul Biroului de…

- Cei trei hoți, doi soți in varsta de 23 și 42 de ani și un tanar de 25 de ani, sunt banuiți ca ar fi comis aproximativ 20 de spargeri in Timișoara, Dumbravița, Moșnița Noua și Giroc. Toate in perioada octombrie 2018 – martie 2019. Ținteau imobilele in care aveau acces pe la parter și, dupa…

- Conducerea DNA anunța ca fostul șef DNA Timișoara, Tamaș Schiffbeck, care s-a sinucis vineri dimineața aruncandu-se de la etajul 6 al cladirii care gazduiește instituția, era un profesionist desavarșit și nu a fost vizat de vreo ancheta penala sau disciplinara. „Conducerea și personalul din cadrul Direcției…

- Directia Nationala Anticoruptie a transmis un mesaj de condoleante dupa decesul procurorului Tamaș Schiffbeck, fost sef DNA Timisoara. Conducerea DNA precizeaza ca procurorul timisorean nu era vizat in nicio ancheta penala sau disciplinara. DNA a postat pe site-ul institutiei un mesaj de condoleante…

- Asistam la un nou masacru al faunei in judetul Arad. Dupa ce, in luna noiembrie a anului trecut, zeci de iepuri, ulii, vulpi si alte animale au murit din cauza otravurilor pentru soareci, acum, in martie, asistam la un episod tras parca la indigo. Numai ca de aceasta data vorbim despre animale mari,…