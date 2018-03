Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatii grave la Spitalul Judetean Targu-Jiu dupa ce o femeie in varsta de 46 de ani a murit dupa o banala amigdalita. Rudele ii acuza pe medici ca i-au facut analize abia dupa patru zile, atunci...

- Conducerea Ambulantei Arges a inceput, joi, o ancheta disciplinara, dupa ce o asistenta a intervenit la o agresiune in localitatea Calinesti, unde un barbat si-a injunghiat iubita si apoi a vrut sa se sinucida. Asistenta a plecat la spital cu barbatul, lasand femeia acasa.

- Gripa continua sa faca victime in Arges. Conform ultimelor informatii oferite de catre reprezentantii DSP Arges la nivelul judetului a fost consemnat al treilea deces. Astfel, o a treia femeie a murit din cauza virusului gripal. Femeia avea 93 de ani si era din Cocu si avea virusul gripal B. Aceasta…

- Barul din Satu Mare, unde barmanisa de 43 de ani a fost ucisa cu sage rece pare a fi blestemat. In 2007, o alta barmanita a fost ucisa de catre paznicul localului. Ancheta in cazul crimei care s-a petrecut in urma cu cateva zile se apropie de final. Criminalul a fost identificat cu ajutorul…

- Momente dramatice intr-o unitate medicala din sectorul 4 al Bucurestilor. Un doctor in varsta de doar 38 de ani a pierit, in cursul noptii de luni spre marti. S-a intamplat la Spitalul “Sf. Ioan”, unde, conform Antena3, victima era de garda. In zadar au incercat colegii sa il ajute sa isi revina, nu…

- Sfarșit cumplit pentru femeie de 52 de ani. A murit arsa de vie in propriul pat din cauza unei țigari. Locuia intr-un apartament din stațiunea Sarata Monteoru impreuna cu mama ei de 73 de ani. Vecinii spun ca joi seara din apartamentul celor doua ieșea fum. Cand au intrat in casa au gasit-o pe batrana…

- Norica Botonog, femeia de 42 de ani care a facut șoc anafilactic de la o injecție primita acasa, a incetat din viața astazi la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Femeia fusese adusa in stop cardio-respirator și se afla in coma de aproape doua saptamani pe secția ATI. Rudele sunt hotarate sa o dea in…

- Saptamana trecuta, UPU Buzau a fost luata cu asalt de zeci de persoane de etnie rroma, dupa ce o femeie a facut stop cardiac in urma unui soc anafilactic. Marti, episodul s-a repetat, apartinatorii femeii solicitand transportarea pacientei la o unitate spitaliceasca din Bucuresti. Transferul pacientei…

- O femeie de 57 de ani a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare din cauza complicatiilor aparute de la virusul gripei japoneze, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al un...

- Femeia era internata de doua saptamani la Reanimare si respire cu ajutorul aparatelor. Toate testele au confirmat ca suferea de gripa, dar tratamentul nu a avut efect. Pacienta, care avea sistemul imunitar slabit, a murit.

- Dorin Chirtoaca trebuia sa demisioneze demult, e un gest firesc pe care trebuia sa îl faca. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, anunțul facut astazi de catre Chirtoaca. ”E o persoana discreditata atât…

- Politistii gorjeni au inceput o ancheta in cazul mortii barbatului gasit la sfarsitul saptamanii trecute intr-un lac din Tismana. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului a reiesit faptul ca semnalmentele cadavrului gasit corespund cu cele ale persoanei ...

- O femeie din Arad a murit in spital din cauza gripei, acesta fiind al 20-lea caz de deces la nivel național in acest sezon. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in urma complicatiilor cauzate de gripa sezoniera (de tip B). Femeia a fost internata…

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica, citat de Mediafax. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) ...

- DSP Sibiu a declansat o ancheta la Spitalul de Pediatrie dupa moartea unui bebelus de aproape o luna. Bebelusul a fost internat in spital la cateva zile de la nastere, cu stari febrile, iar surse medicale sustin ca a fost tratat pentru o infectie a tractului urinar si ar fi facut septicemie.

- Ministerul Sanatatii anunta ca este monitorizata starea tuturor celor care au intrat in contact cu copilul care ar fi murit de meningita, un alt minor fiind internat la Spitalul din Targu Jiu. De asemenea, toate imobilele celor care au avut contact cu copilul sunt dezinfectate.

- O femeie de 65 de ani din municipiul Satu Mare a fost salvata dintr-un imobil aflat in flacari de catre un pompier aflat in timpul liber, acesta intrand in locuinta avand pe el o haina pe care a udat-o intr-un apartament vecin, precizeaza joi, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul pentru Situatii…

- O femeie de 86 de ani a murit dupa ce a cazut de la etaj. Octogenara este din municipiul Campulung Muscel și nu se știe care sunt imprejurarile care au dus la aceasta tragedie. Polițiștii efectueaza cercetari. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, printr-un apel…

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu a declansat o ancheta interna, in urma unui scandal care a avut loc sambata la Unitatea de Primiri Urgente (UPU). In centrul atentiei au fost primarul comunei gorjene Slivilesti, Sorin Bucurescu, si ...

- Doi romani, o femeie si un barbat, au murit in ultima saptamana pe fondul complicatiilor determinate de gripa. Potrivit medicilor, ambele victime nu erau vaccinate impotriva gripei si aveau afectiuni asociate.

- Un tanar din Slobozia, a carui soție a murit dupa ce a nascut un copil sanatos intr-un spital privat din Constanța, crede ca ar putea fi vorba de o eroare medicala și cere autoritaților sa ancheteze cauzele tragediei.

- Selectia organizata de Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu pentru doua posturi de ingrijitor curatenie a fost contestata de doua dintre candidate, nemultumite de baremul de corectare folosit la interviu. Conducerea spitalului a adm...

- O tanara care a ales sa isi aduca pe lume copilasul la un spital privat din municipiul Constanta a murit astazi la scurt timp dupa ce a nascut. Potrivit unor surse victima ar fi nascut normal desi in urma cu ceva timp a adus pe lume un copilas prin cezariana. In timpul interventiei de astazi ar fi suferit…

- Potrivit acesteia, femeia nu era vaccinata antigripal, avea antecedente medicale si s-a prezentat tarziu la medic. Oficialii DSP sustin ca pacienta a fost internata, saptamana trecuta, la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, unde a fost suspectata ca a contactat virusul gripal, scrie Agerpres.…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tanar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. "Politistii buzoieni…

- Caz revoltator la Spitalul Municipal din Calafat, judetul Dolj. O pacienta in varsta de 69 de ani din Cetate, cu afectiuni cardiace, a murit dupa ce, timp de trei zile, a fost plimbata intre doua spitale, cel din Calafat si Spitalul Judetean de Urgenta Craiova. Fiul bolnavei spune ca femeia a murit…

- La data de 16 ianuarie a.c., Politia Orasului Targu-Carbunesti a fost sesizata de o femeie de 34 de ani, din municipiul Targu-Jiu, lucrator gestionar la o societate comerciala din localitate, despre faptul ca in cursul lunii ianuarie 2018, autori necunoscuti au sustras de pe rafturi, produse alimentare…

- Copilul care a murit pe 4 ianuarie a contactat virusul rujeolei in perioada spitalizarii, conform anchetei desfașurata de DSP Suceava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit…

- Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit la inceputul acestei luni in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava a contactat virusul in spital, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, in urma finalizarii anchetei,…

- Ancheta epidemiologica efectuata de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava in cazul copilului de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, care a murit cu rujeola, la inceputul lunii ianuarie a.c., a concluzionat ca acesta a venit in contact cu virusul in perioada in care a fost spitalizat. Directorul ...

- Atat parintii bebelusului, cat si cadrele medicale sustin ca acesta a venit pe lume fara sa prezinte probleme de sanatate. Politistii au fost sesizati chiar de conducerea spitalului, care in noaptea respectiva a incercat sa ii salveze viata micutului. "A facut stop cardiac, nu stiu din ce…

- O femeie din Nepal a murit, dupa ce a fost data afara din casa, din cauza ca era la menstruație.Administratorului guvernamental Tul Bahadur Kawcha, a precizat ca femeia de 21 de ani a murit intoxicata cu monoxid de carbon, dupa ce ar fi aprins un foc ca sa se incalzeasca. Femeile sunt in continuare…

- Potrivit reprezentantilor DSP Iasi, familia barbatului a sesizat institutia ca, initial, acesta a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi, unde a fost dus pentru ca acuza dureri in zona pieptului, dar ulterior, a fost transferat la spitalul de Boli Infectioase. Rudele barbatului…

- Conducerea Spitalului Judetean Suceava a declansat o ancheta în cazul unei femei cu peritonita care a murit pentru ca nu ar fi fost operata la timp. Fiul femeii sustine ca de la prima consultatie a trecut foarte mult timp în care a fost pus sa astepte.

- Conducerea Spitalului Judetean Suceava a declansat o ancheta in cazul unei femei cu peritonita care a murit pentru ca nu ar fi fost operata la timp. Fiul femeii sustine ca de la prima consultatie a trecut foarte mult timp in care a fost pus sa astepte.

- Rudele unei femei de 39 de ani care a murit la Spitalul Judetean Sibiu spun ca femeia a mers la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului dupa ce s-a simtit foarte rau, dar ca a fost tinuta pe hol fara sa o consulte cineva,iar din aceasta cauza a mers la Spitalul Militar, unde, de asemenea, ar fi fost…

- Acuzații dure la adresa a doua spitale importante din Sibiu. Familia unei tinere susține ca medicii de la Spitalul județean și de la cel militar i-au acordat prea tarziu ingrijiri, deși fata era in stare critica. Tanara a murit la cateva ore dupa ce s-a prezentat la camera de garda.

- Rudele unei femei de 39 de ani care a murit la Spitalul Judetean Sibiu spun ca femeia a mers la Urgente dupa ce s-a simtit foarte rau, dar ca a fost tinuta pe hol fara sa o consulte cineva, iar din aceasta cauza a mers la Spitalul Militar, unde, de asemenea, ar fi fost tinuta pe hol timp de o ora, desi…

- O tanara soferita a produs un cumplit accident, in aceasta dimineata, dupa ce a efectuat o depasire neinspirata apoi a pierdut controlul volanului. Masina sa a derapat pe carosabilul umed, moment in care a fost izbita de un autoturism care venea pe sensul opus. Mama soferitei vinovate a murit si alte…

- Se pare ca membrii familiei au fost sunati de companie pentru a li se oferi bani pentru inmormantare. Intre timp ITM a deschis o ancheta. Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la…

- Incident socant petrecut pe data de 27 decembrie in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime.

- Un politist local de la Serviciul Paza a decedat astazi la spitalul judetean dupa ce a fost preluat de Ambulanta chiar de la sediul Politiei Locale. Barbatul se afla la instruirea de dinaintea intrarii in tura. La un moment dat i s-a facut rau si a picat efectiv din picioare. Colegii au incercat sa…

- O femeie in varsta de 48 de ani, din Focșani, care a fost accidentata grav in cursul dupa amiezii de luni, pe strada Unirea Principatelor din Focșani, a murit marți dimineața, in jurul orei 6.00, ea fiind internata la Spitalul Județean. In urma accidentului, ea a suferit multiple…