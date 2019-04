Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient diagnosticat cu accident vascular cerebral, internat la spitalul din Vaslui, a fost externat la miezul noptii dintr-o greseala si transportat la un camin de batrani, aflat intr-ut sat la 20 de kilometri distanta. Bolnavul, aflat in stare grava, nu poate vorbi. El a fost confundat de cadrele…

- Tragicomedie in miez de noapte la SJU Vaslui DE NEINTELES…Caz incredibil la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, unde pacient in varsta de 78 de ani a fost scos pe poarta unitatii in toiul noptii si plimbat cu salvarea pe dealurile judetului, din cauza unei “greseli umane”. S-a ajuns in aceasta situatie…

- Sistemul de sanatate a intrat sub lupta autoritaților, asta dupa ce mai mulți medici și asistente din Spitalul Județean de Urgența Vaslui au fost amendați de Direcția de Sanatate Publica pe motiv ca nu și-au indeplinit sarcinile de serviciu, respectiv nu și-au ingrijit pacienții corespunzator pacienții.

- NUMAR IN CRESTERE… 250 de cazuri de infectii nosocomiale au fost inregistrate, anul trecut, in spitalele din judetul Vaslui, 180 dintre ele din cauza digestiva, arata un raport al Directiei de Sanatate Publica Vaslui. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui,…

- INCIDENT… Un barbat in varsta de 56 de ani din mediul rural a ajuns, in urma cu puține minute, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce a fost lovit cu mașina de un instructor auto. Accidentul s-a produs langa Tribunalul Vaslui, iar din primele cercetari reiese ca de vina ar fi pietonul, care…

- Un pacient care a suferit asuri se afla internat la Spitalul Județean de Urgența Slobozia și așteapta de aproape 12 ore sa fie transferat la Spitalul de Arși din București. Barbatul este victima a incendiului care s-a produs in seara zilei de marți, 19 februarie 2019, la una dintre construcțiile improvizate,…

- Adela Golea, Ștefan Cirje, imagine accident, test toxicologic, Sebastian Marcu Este ancheta la Spitalul Județean de Urgența Cluj-Napoca dupa accidentul mortal de la inceputul saptamanii. Un aparat de analiza toxicologica a indicat faptul ca șoferul consumase cannabis inainte de a urca la volan. Testele…

- Soțul unei femei care s-a stins din viața din cauza gripei a facut acuzații teribile la adresa medicilor de la Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Mai exact, potrivit acestuia, femeia ar fi ajuns de doua ori la spital, din cauza faptului ca se simțea rau, insa de fiecare data a fost lasata sa plece.