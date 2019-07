Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere solicitarile mass-media referitoare la informațiile aparute in spațiul public privind o cauza penala aflata in curs de instrumentare la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa faca urmatoarele precizari: Sectia pentru…

- Avocata asistentei maternale din Baia de Arama a depus, luni, la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), o plangere penala impotriva procuroarei Maria Piturca de la Parchetul Curtii de Apel Craiova, cea care ar fi bruscat-o pe fetita de opt ani, in timp ce copilul era ridicat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis marti o cerere a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) de redeschidere a anchetei intr-un dosar pe numele judecatorului Bogdan Mateescu, membru al CSM, dosar inchis in anul 2018 de catre DNA. "Admite cererea de confirmare a redeschiderii…

- Fostul deputat PSD Ninel Peia a depus, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), o plangere pe numele celor șapte membri CSM care au boicotat ședința de plen. Peia ii acuza pe cei șapte magistrați de abuz in serviciu.„Principalul motiv este incalcarea legii. Din punctul…

- Plenul CSM are, joi, pe ordinea de zi validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), concurs la care procurorul Adina Florea a obținut punctajul cel mai mare, anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești importante…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii l-a numit marti, 4 iunie, pe procurorul Nicolae Marin in functia de procuror-sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in locul Adinei Florea. Nicolae Marin a fost numit procuror in cadrul SIIJ incepand cu data de 1 martie 2019.…

- Fostul ministru al Apararii Gabriel Oprea s-a prezentat, joi, la sediul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a fi audiat, potrivit unor surse judiciare, in dosarul privind aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa. La intrarea in sediul SIIJ, Gabriel Oprea…

- Plenul CSM e programat sa se intruneasca din nou miercuri, la ora 13.00, dupa ce marti nu a fost cvorum. Pe ordinea de zi se afla validarea rezultatelor concursului pentru numirea sefului Inspectiei Judiciare, dar organizarea concursului pentru numirea noului sef al Sectiei speciale.