Pe masura ce se apropie alegerile se intensifica acțiunile de campanie electorala, iar politicienii par sa ținteasca și școala. Recent, Ministerul Educatiei Naționale a cerut Inspectoratului Scolar Judetean Buzau sa demareze o ancheta in scoala din comuna Movila Banului, unde ar fi fost aduse in cursul zilei afise electorale cu Rares Bogdan. Potrivit news.ro, in […]